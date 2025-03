BCC Campania Centro: IN.CON.TRA. il Futuro chiede trasparenza e confronto pubblico

Tempo di Lettura: 3 minuti

“Sciacqua Rosa e bive Agnese ca ‘nce sta chi ce fa ‘e spese”!

Una frase amara, popolare, ma tremendamente attuale per descrivere quanto sta accadendo nella BCC Campania Centro, dove il saccheggio da parte degli amministratori uscenti continua – anzi, aumenta – a danno di oltre 8.000 soci, proprio a ridosso della prossima assemblea elettiva.

La lista IN.CON.TRA. il Futuro denuncia pubblicamente una serie di gravi anomalie nella gestione delle risorse della Banca e chiede agli amministratori uscenti di pubblicare immediatamente sul sito ufficiale della BCC i seguenti dati:

________________________________________

1. Spese promo-pubblicitarie e informazione

• Totale spese e numero dei contratti per gli anni 2023 e 2024.

• Dati aggiornati al 1° trimestre 2024 e 1° trimestre 2025.

• Motivazioni dettagliate per eventuali scostamenti significativi.

2. Interventi a titolo di beneficenza

• Importi complessivi e numero di beneficiari per 2023 e 2024.

• Dettagli per il 1° trimestre 2024 e 2025.

• Criteri oggettivi utilizzati per l’assegnazione dei fondi.

3. Assunzioni e promozioni

• Numero di assunzioni (anche presso enti collegati) da giugno 2020 a oggi.

• Assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 1° trimestre 2025.

• Criteri adottati per la selezione del personale, rispetto a 8.000 soci e alle loro famiglie.

• Promozioni effettuate nel 1° trimestre 2025, con indicazione dell’ultimo avanzamento di carriera precedente.

4. Bilancio 2024: propaganda senza documenti

Nonostante l’insistente propaganda sui “risultati” dell’esercizio 2024, ai soci non è stato ancora fornito il bilancio ufficiale, che sarebbe potuto essere disponibile da oltre un mese. Un fatto grave, se si considera che istituti ben più grandi – come Unicredit – hanno già approvato il proprio bilancio lo scorso 27 marzo.

Un altro atto di scorrettezza verso i soci, che si vedono ancora una volta esclusi dall’accesso trasparente alle informazioni rilevanti per il futuro della loro Banca.

________________________________________

Richiesta di confronto pubblico

Il candidato presidente Rodolfo Pierri continua a chiedere – senza ottenere risposta – un confronto aperto con il presidente uscente, su qualsiasi tema e davanti a chiunque.

I soci meritano trasparenza, responsabilità e rispetto.