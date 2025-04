Banca Campania Centro, il bilancio sociale e di coerenza 2024

Tempo di Lettura: 3 minuti

IL PRESIDENTE CAMILLO CATAROZZO: “AL CENTRO I SOCI E LE COMUNITÀ. ORGOGLIOSI DEI RISULTATI RAGGIUNTI”

In vista della 111ª Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Campania Centro, in programma domenica 4 maggio al PalaSele di Eboli, è stato pubblicato sul sito ufficiale il Bilancio Sociale e di Coerenza 2024.

Un documento che racconta, attraverso dati concreti e risultati tangibili, l’impegno quotidiano della Banca nella valorizzazione dei principi del Credito Cooperativo e la sua fedeltà ai Valori fondanti.

«Siamo davvero una Banca di Comunità – ha dichiarato il Presidente Camillo Catarozzo – non una banca d’affari. La nostra prima attenzione è rivolta ai Soci e alle comunità che rappresentano. Gli utili vengono impiegati prioritariamente per rafforzare la nostra solidità patrimoniale e garantire una Banca sempre più sicura.

Abbiamo la forza, le risorse e i Valori per continuare a essere un punto di riferimento stabile per i territori e per l’intero sistema del Credito Cooperativo, come dimostra la nostra storia ultracentenaria».

Parole sostenute dai numeri: il patrimonio di Banca Campania Centro si conferma tra i più alti delle BCC del Mezzogiorno, e l’indice di solidità CET1 ha superato il 38% nel 2024, rispetto a una media nazionale del 23,3%. «Questa – ha aggiunto Catarozzo – è la più solida garanzia di sicurezza per i nostri Soci e Clienti».

Essere una Banca di Comunità significa anche essere vicini alle famiglie, alle imprese e al tessuto economico locale, promuovendo lo sviluppo attraverso una logica di rete. Il 64% dei fornitori della Banca proviene dal territorio di competenza, e i risparmi raccolti vengono interamente reinvestiti nello stesso contesto geografico.

Il Bilancio mette inoltre in luce l’attenzione verso le nuove generazioni, grazie a numerose iniziative promosse in collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e il Club dei Giovani Soci Kairòs. Anche nel 2024, come accade da oltre 40 anni, sono stati premiati oltre 100 giovani soci o figli di soci che si sono distinti per meriti scolastici, con un’erogazione complessiva superiore ai 42.000 euro.

Forte e ben visibile è anche l’impronta sociale della Banca. Il cosiddetto Bilancio dei Valori, che verrà consegnato ai Soci durante l’Assemblea, documenta 184 interventi tra contributi e sponsorizzazioni nei settori dell’istruzione, della cultura, della solidarietà, dello sport e del volontariato.

Ampio spazio è dedicato anche al Terzo Settore, con 636 rapporti attivi con organizzazioni non profit operanti in ambito sociale, culturale, ambientale e sanitario, supportate con servizi bancari agevolati e progetti dedicati.

Tra i punti di eccellenza, figura l’Ufficio Migranti, che nel corso del 2024 ha offerto consulenza a 1.344 lavoratori stranieri e assistenza a 186 datori di lavoro, fornendo complessivamente 648 consulenze sociali.

Completano il quadro le circa 40 iniziative nel 2024 della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e le attività della Mutua Hygieia, nata per volontà della Banca, che oggi conta 1.164 soci e garantisce accesso a servizi sanitari, sociali e culturali attraverso una rete di strutture convenzionate.