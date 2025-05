Auto in fiamme sulla Salerno-Reggio Calabria: intervengono i vigili del fuoco

Tempo di Lettura: 1 minuto

Un incendio ha coinvolto un veicolo in transito sulla Salerno–Reggio Calabria, in direzione nord, al km 20+900. Intorno a un’ora fa, un Fiat Scudo ha preso fuoco improvvisamente, costringendo il conducente ad accostare e abbandonare il mezzo. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’auto era completamente avvolta dalle fiamme. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere l’incendio, raffreddare la carcassa del veicolo e metterlo in sicurezza per il recupero da parte della ditta autorizzata. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e personale Anas. Non si registrano feriti.