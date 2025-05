Salmo sbarca al PalaSele: appuntamento per il 18 ottobre

Tempo di Lettura: 4 minuti

Arriva oggi l’annuncio del SALMO WORLD TOUR 2025, la nuova tournée – prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360 – che da ottobre vedrà Salmo portare il nuovo album RANCH e il meglio del suo repertorio nei palasport di tutta Italia e fuori dai confini nazionali, in giro per il mondo.

La data da segnare in calendario in Campania è sabato 18 ottobre al PalaSele di Eboli. Sarà l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla potenza di fuoco di Salmo, proprio dove dà il meglio di sé: on stage. I biglietti saranno disponibili in General On-sale Italia su Ticketone da mercoledì 7 Maggio 2025, ore 14:00; apertura prevendite altri circuiti e punti vendita autorizzati Italia: lunedì 12 Maggio 2025, ore 14:00. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni e Black Star Entertainment. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com

Nell’attesa, per Salmo è arrivato il momento di aprire a tutti le porte di RANCH, il nuovo album fuori ovunque venerdì 9 maggio. Pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, RANCH è disponibile in sei formati, ognuno con un artwork dedicato, pensato per immergersi completamente in questo nuovo viaggio sonoro e visivo: un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispirato Salmo negli ultimi anni, un lavoro che si prepara a scuotere ancora una volta la scena musicale italiana. Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico: è il rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza. Eterogeneo, ruvido, tagliente, sincero, RANCH è la fotografia sonora di un artista che non vuole essere incasellato, che cambia pelle ad ogni traccia, attraversando generi e stati d’animo con la sola bussola della sua ispirazione. Mai stanco di esplorare nuovi linguaggi e Salmo torna a modo suo: nuova estetica, un unico feat e 16 pezzi a comporre una tracklist essenziale, solo musica, tutta autenticità. Con l’uscita di RANCH, l’attesa cresce anche sul fronte live, dove Salmo è da sempre sinonimo di potenza e spettacolo. Il SALMO WORLD TOUR 2025 partirà a ottobre dall’Italia, prima di calcare alcuni dei palchi più infuocati d’Europa e America: Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre; Los Angeles, Toronto, New York e Miami nel mese di dicembre. Un tour mondiale al cardiopalma, dimostrazione concreta di quanto Salmo sia oggi uno degli artisti italiani più potenti e riconoscibili a livello global, capace di portare dal vivo tutta la carica di un disco nato per stare sul palco.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Un nuovo entusiasmante giro di show, a cura di Anni 60 produzioni, è atteso dunque dal prossimo autunno al PalaSele. Le luci sul palco di Eboli si riaccenderanno martedì 14 ottobre con l’atteso ritorno live dei negramaro, mentre sabato 18 ottobre arriverà Salmo. Esattamente un mese dopo, martedì 18 novembre toccherà ad Elisa che in autunno torna nei palasport a distanza di sette anni con una serie di grandi concerti. Martedì 2 dicembre invece largo ad Annalisa con il “CAPITOLO I” della nuova narrazione del percorso della cantautrice che con 49 Platini, 12 Oro, è la donna più certificata del 2024, la prima donna a ottenere due singoli 5 volte Platino, oltre 200 mila biglietti venduti nei live del 2024, prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard Usa e ai vertici della classifica annuale.

In attesa di svelare gli altri show dell’inverno 2025, due gli appuntamenti già annunciati per il 2026: mercoledì 4 marzo con Achille Lauro, che inizierà proprio al PalaSele la sua nuova avventura live nei Palasport, e sabato 28 marzo con Olly e il “TUTTA VITA TOUR” che porterà il cantautore live per la prima volta nei palazzetti italiani, già tutto sold out. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.