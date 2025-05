Baronissi “L’innovazione parte dal sud” domani la presentazione

Tempo di Lettura: 5 minuti

Giovedì 22 maggio, alle ore 17, si terrà a Baronissi (via Cappella n.25), la presentazione delle attività di Skills Lab, un laboratorio di idee e progetti, con una visione nazionale sui temi della formazione e del lavoro.

Skills Lab mira ad essere un punto di riferimento verso il futuro delle competenze professionali.

Uno spazio polifunzionale, moderno e dinamico, che ospita: una Agenzia per il Lavoro, pronta a supportare, con la sua esperienza, l’incontro tra le richieste delle aziende e le necessità delle persone; una Fondazione ITS Academy, centro d’eccellenza per la formazione tecnica superiore nel mondo dei servizi alle imprese; tre aule attrezzate, con oltre 70 posti, per corsi formativi, inclusi quelli finanziati da politiche attive regionali e nazionali.

La missione alla base di questo nuovo progetto è rispondere con azioni locali ad alcune tra le sfide più cruciali per il sistema Paese, come il mismatch di competenze, gli effetti dell’inverno demografico e la crescente carenza di personale qualificato per le imprese.

“Crediamo – sottolinea Vincenzo Vietri, CEO Skills – che le Organizzazioni che crescono abbiano una responsabilità che va oltre la generazione di mero valore economico: quella di restituire ai territori da cui sono partite opportunità, visione e connessioni. Anche se oggi operiamo su scala nazionale, con progetti ambiziosi e sedi in tutta Italia, ci lega a questa terra una connessione profonda.

Lo Skills Lab nasce proprio con questo spirito: non un semplice spazio, ma un laboratorio di idee e relazioni, per portare sul territorio le migliori pratiche che incontriamo ogni giorno, costruire ponti tra eccellenze locali e traiettorie di sviluppo nazionale e per accompagnare altri giovani nella realizzazione dei propri sogni”.

Attraverso i corsi dell’ITS Academy e le attività messe in campo dall’Agenzia per il Lavoro, Skills Lab sarà il motore di nuove prospettive, in un mercato del lavoro in profonda trasformazione.

Skills, parte del gruppo Enzima12, è una società nata in Campania che si occupa di servizi per la formazione e per il lavoro. Opera su tutto il territorio nazionale, attraverso le sedi di Baronissi, Avellino, Napoli, Milano, Firenze, Torino e Venezia. Dopo 12 anni dalla sua nascita e un percorso segnato da tappe avvincenti, sia nel 2024 che nel 2025 ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Leader della Crescita, il Premio Stelle del Sud e il Premio FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies del Financial Times che premia le 1000 aziende europee con la crescita più rapida nel triennio precedente.

Enzima12 è un venture builder che crea, abilita e sviluppa società nei settori dei servizi per la formazione e dei servizi per il lavoro. Fanno parte del gruppo aziende specializzate nei servizi per la formazione (Skills, AG Training, Darwin, Funding42, Evergon Training, Nexento, Dharma e Justeam), oltre all’agenzia di somministrazione Meraki Job e allo startup studio 12Venture Società Benefit, che supporta la nascita di soluzioni innovative nell’ambito dell’EdTech. Il gruppo promuove e supporta anche l’Osservatorio Proxima, che ogni anno pubblica report e approfondimenti sull’evoluzione della formazione, del lavoro e delle tecnologie educative in Italia.

Per i saluti istituzionali interverranno: il Presidente della Provincia, il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; il Sindaco di Baronissi, Anna Petta; il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa; il Vice Presidente vicario ANCI Campania, Francesco Morra.

A seguire, si parlerà dell’Innovazione che parte dal Sud con Gianluca Vegliante – CEO Monaci Digitali; Paolo Parente – CEO weBeetle; Maria Prete – Cofunder Ybab; Francesco Serravalle – Founder Coworking SA – Rete Mediterranea per l’Innovazione; Sara Carrino – Head of Communication Enzima12; Sonia China – Coordinatrice didattica ITS Academy; Margherita Mazzeo, Operation Manager APL Skills.

L’incontro di giovedì sarà l’occasione per presentare il primo progetto promosso da Skills Lab con il supporto del partner digitale Guilds42.

Si tratta di un percorso formativo online gratuito in “Marketing Digitale e Intelligenza Artificiale”, rivolto a studenti, professionisti che vogliono aggiornarsi, aspiranti digital marketer, persone in cerca di una nuova occupazione. All’interno del corso, sono previsti anche tre incontri facoltativi in presenza nella sede di Baronissi, ovvero due workshop dal tema “Strategie di Marketing Digitale” e “Applicazioni pratiche dell’IA nel Marketing” e una Giornata di orientamento professionale.