Contursi Terme, la Lega lancia Johnny Ricca per le Regionali

Tempo di Lettura: 1 minuto

La prima investitura ufficiale per la candidatura di Johnny Ricca alle prossime elezioni regionali in Campania arriva da Contursi Terme. Il sovrintendente della Polizia di Stato e assessore comunale sarà in lista con la Lega. Al suo fianco, nel corso della presentazione, il coordinatore provinciale del partito Attilio Pierro e l’europarlamentare Aldo Patriciello. Ricca è noto nel territorio non solo per il ruolo istituzionale, ma anche per un gesto di coraggio risalente al 2018: a Battipaglia, dove lavora da anni, salvò la vita a un bambino di due anni che stava per cadere dal balcone, rompendo la porta d’ingresso dell’abitazione e afferrandolo appena in tempo. Per quell’episodio ha ricevuto numerosi encomi. Politicamente, Ricca è considerato una figura di forte consenso: alle elezioni comunali del 2021 ottenne 315 preferenze, quasi la metà di quelle complessive della sua lista. Molto conosciuto nella Piana del Sele e nell’Alto Cilento, il suo nome sarà nella rosa della Lega per la sfida elettorale prevista in autunno.