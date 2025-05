Il memorial Pasquale Cuffaro: quadrangolare giovanile allo stadio “Bolognese” per ricordare il professore a un anno dalla scomparsa

Tempo di Lettura: 1 minuto

Sabato 31 maggio, alle ore 15:00, allo stadio “Andrea Bolognese” di Pellezzano si svolgerà il 1° Memorial Pasquale Cuffaro, a un anno dalla scomparsa del professore. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Nikè Pellezzano con il patrocinio del CONI Campania e della Scuola dello Sport regionale, prevede un quadrangolare di calcio giovanile riservato alla categoria 2011, con la partecipazione delle squadre CUS Salerno, Giuseppe Gallozzi, Soccer Friends e Polisportiva Nikè. Il professor Cuffaro viene ricordato come un promotore instancabile di attività sportive e valori educativi. Saranno presenti il presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, il direttore scientifico della Scuola dello Sport Antonino Chieffo, la componente di giunta regionale Paola Berardino, il sindaco di Pellezzano Francesco Morra e l’assessore allo sport Michele Murino, insieme ai familiari, colleghi, amici ed ex allievi. Tutti gli atleti saranno premiati in un clima di partecipazione, senza classifiche.