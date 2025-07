Dl Infrastrutture: Ferrante (Mit), Ok emendamento 15 mln per opere compensative Av Salerno-Reggio Calabria

Approvato l’emendamento al DL Infrastrutture: 15 milioni di euro per progetti compensativi lungo la tratta Salerno-Reggio Calabria.

Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Tullio Ferrante, ha annunciato con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento al Decreto Legge Infrastrutture che prevede un investimento di 15 milioni di euro per le opere compensative legate all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L’emendamento, che ha ricevuto il via libera dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, punta a destinare risorse per riqualificare e mitigare l’impatto urbanistico nei Comuni attraversati dalla grande infrastruttura.

Un passo importante per il territorio

“L’approvazione di questo emendamento è un risultato atteso e fondamentale per i territori coinvolti dall’alta velocità Salerno-Reggio Calabria”, ha dichiarato Ferrante. L’investimento, in aggiunta alle risorse già stanziate, contribuirà a progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica nei Comuni del lotto 1a, in particolare nella fascia che va da Battipaglia a Romagnano. L’obiettivo primario è ridurre l’impatto sull’ambiente e sulle comunità locali, promuovendo al contempo progetti di rilancio economico e sociale nelle aree interessate.

L’alta velocità Salerno-Reggio Calabria rappresenta una delle infrastrutture più ambiziose d’Italia, ma come per tutte le grandi opere, è fondamentale bilanciare i benefici con le necessarie misure di compensazione per i territori attraversati.

Il Tavolo per le opere compensative

L’emendamento approvato è il frutto di un lungo processo di dialogo e confronto avviato dal sottosegretario Ferrante con il Tavolo sulle opere compensative, istituito il 22 gennaio 2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Al Tavolo hanno preso parte rappresentanti dei Comuni interessati (in particolare quelli del lotto Battipaglia – Romagnano), della Regione Campania, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di Ferrovie dello Stato (FS) e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

“L’attuazione delle misure di compensazione è essenziale non solo per il buon funzionamento dell’infrastruttura, ma anche per garantirne la sostenibilità ambientale e sociale“, ha continuato Ferrante. “Sono impegnato da subito a lavorare per mantenere questo impegno e per migliorare le condizioni dei territori colpiti dalle opere, con risorse dedicate e soluzioni condivise.”

Dettagli sull’emendamento

Il cuore dell’emendamento prevede l’approvazione di un protocollo d’intesa che coinvolgerà il Mit, RFI, la Regione Campania e i Comuni interessati. L’obiettivo del protocollo sarà quello di individuare specifici interventi da finanziare, utilizzando i 5 milioni di euro annui, che saranno stanziati dal 2026 al 2028. La Regione Campania, che già aveva manifestato la propria disponibilità a collaborare, potrà anche contribuire con ulteriori risorse per integrare il programma di riqualificazione urbanistica.

Gli interventi compensativi previsti non solo serviranno a ridurre l’impatto dell’opera, ma offriranno anche nuove opportunità di crescita economica e sviluppo sociale per le comunità coinvolte. L’intento è quello di trasformare l’infrastruttura in un motore di sviluppo sostenibile, contribuendo alla modernizzazione e crescita del Paese.

Il futuro delle opere compensative

L’impegno di Ferrante e del Mit non si ferma con l’approvazione di questo emendamento. L’obiettivo è garantire che le comunità locali possano beneficiare appieno delle misure compensative, migliorando la qualità della vita e promuovendo al contempo il rilancio economico delle aree interessate.

“Continuerò a lavorare per accogliere le istanze delle comunità locali, in un’ottica di collaborazione e sostenibilità“, ha concluso Ferrante. “Vogliamo assicurare che l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria non solo modernizzi il Paese, ma contribuisca a migliorare la qualità della vita di chi vive lungo il suo percorso.”

Conclusioni

L’approvazione dell’emendamento al DL Infrastrutture segna un passo fondamentale per equilibrare i benefici di grandi infrastrutture come l’alta velocità con le necessità sociali ed ambientali dei territori coinvolti. Con un investimento complessivo di 15 milioni di euro, il governo dimostra di voler garantire una crescita sostenibile e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze delle comunità locali senza sacrificare l’ambiente o la qualità della vita.

Il progetto Salerno-Reggio Calabria, quindi, non è solo un’opera di collegamento tra due grandi città italiane, ma anche un’opportunità per trasformare positivamente i territori attraversati, mettendo al centro la collaborazione istituzionale e l’innovazione sociale.