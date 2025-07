Casal Velino “Finanza e Filiere Locali. La BCC Magna Grecia per lo sviluppo della pesca, dell’agricoltura e dell’artigianato”,

Il 17 luglio 2025, Casal Velino ospiterà un importante convegno dal titolo “Finanza e Filiere Locali. La BCC Magna Grecia per lo sviluppo della pesca, dell’agricoltura e dell’artigianato”, organizzato dal Comune di Casal Velino in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia. Questo evento si inserisce nel progetto “Casal Velino – Saperi di Mare”, finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dalla Regione Campania, con l’obiettivo di favorire la crescita delle filiere produttive locali attraverso il supporto del credito cooperativo.

Un’Occasione per il Territorio

Il convegno, che avrà luogo alle 18:30 presso la Sala Convegni del Molo di Sopraflutto del Porto di Casal Velino Marina, rappresenta una straordinaria opportunità di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e il sistema bancario. L’incontro si concentrerà su tre settori fondamentali per l’economia del territorio: la pesca, l’agricoltura e l’artigianato.

Durante l’incontro, saranno trattate le difficoltà quotidiane che affrontano questi settori, ma anche le opportunità di sviluppo sostenibile e le buone pratiche già in atto, con l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo per il futuro.

I Temi al Centro del Convegno

Il convegno sarà un’occasione per approfondire tematiche cruciali per la sostenibilità e l’innovazione delle filiere produttive locali. Tra i principali argomenti in discussione:

Le sfide economiche e operative dei settori agricolo, della pesca e dell’artigianato, con particolare attenzione alle difficoltà che quotidianamente gli operatori affrontano per mantenere la competitività e la sostenibilità.

Le soluzioni finanziarie messe a disposizione dalla BCC Magna Grecia, in collaborazione con ICCREA Banca , per supportare la crescita delle filiere produttive locali, allineandosi con i principi del credito cooperativo .

Le strategie innovative e gli approcci sostenibili che stanno prendendo piede nel territorio, mirati alla valorizzazione delle risorse locali e alla promozione di una crescita economica inclusiva.

La Voce delle Istituzioni

Il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, ha sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità locale:

“Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa della Banca Magna Grecia, perché nasce dalla volontà concreta di sostenere le economie del territorio ascoltando direttamente chi ne è protagonista.”

Anche Anna Nigro, consigliera della BCC Magna Grecia, ha espresso il forte legame tra la banca e le filiere produttive locali:

“Il legame tra la nostra banca e queste realtà è profondo, perché proprio in queste filiere si radicano i valori e le origini del credito cooperativo. Come BCC Magna Grecia vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento stabile per agricoltori, artigiani e pescatori.”

Dibattito Aperto al Pubblico

Al termine delle relazioni dei relatori, si terrà un dibattito aperto, nel quale il pubblico potrà intervenire con domande, proposte e testimonianze dirette, arricchendo così il confronto con le esperienze di chi lavora quotidianamente nei settori coinvolti.

Un Convegno per il Futuro del Territorio

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione delle filiere locali e di promozione dello sviluppo economico sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale FEAMPA 2021-2027. Attraverso il sostegno finanziario e l’adozione di soluzioni innovative, l’incontro di giovedì 17 luglio si propone di contribuire al rafforzamento dell’economia di Casal Velino e della regione Campania, con particolare attenzione alla creazione di reti di supporto tra i vari attori del territorio.

Se sei interessato a scoprire di più e a partecipare, non perdere questa importante opportunità di aggiornamento e dialogo sul futuro delle filiere locali.

Dettagli Evento:

Data: Giovedì 17 luglio 2025

Orario: 18:30

Luogo: Sala Convegni del Molo di Sopraflutto, Porto di Casal Velino Marina

Unisciti alla discussione e fai sentire la tua voce per un futuro più prospero e sostenibile per Casal Velino e l’intera comunità locale.