COMUNICATO STAMPA – FILCA CISL SALERNO

Sicurezza nei cantieri sotto il sole: il caldo estremo è una priorità non più rinviabile

Salerno, 14 luglio 2025 – Come FILCA CISL Salerno, vogliamo richiamare con forza l’attenzione su una priorità assoluta per il comparto edile: la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al caldo estremo nei cantieri all’aperto.

Non possiamo più considerare queste ondate di calore come eventi eccezionali: il caldo intenso è ormai una condizione strutturale, con cui il settore delle costruzioni deve imparare a convivere. Nonostante un leggero calo delle temperature negli ultimi giorni, l’allerta deve restare altissima, soprattutto durante i mesi estivi, periodo di massima operatività per l’edilizia.

Nei cantieri aperti, i lavoratori sono coinvolti in attività ad altissimo rischio, come ristrutturazioni di facciate, rifacimenti stradali, lavori su piazze e infrastrutture urbane. Questi interventi richiedono uno sforzo fisico notevole, che può mettere seriamente a repentaglio la salute quando svolti sotto temperature estreme.

Per questo, come FILCA CISL Salerno chiediamo azioni concrete, coordinate e immediate:

Una campagna regionale di sensibilizzazione, che coinvolga non solo lavoratori e imprese, ma anche associazioni datoriali, ordini professionali e consulenti del lavoro. È fondamentale che tutti conoscano e applichino correttamente le tutele previste in materia di sicurezza climatica. L’applicazione piena e rigorosa dell’Ordinanza n. 1/2024 della Regione Campania, che prevede specifiche misure di protezione per i lavoratori agricoli, edili e di settori affini in caso di esposizione prolungata al sole. Si tratta di un provvedimento importante, che necessita però di maggiore diffusione e controllo per garantirne l’efficacia. L’attuazione del Protocollo nazionale sul caldo, firmato lo scorso 2 luglio dal Ministero del Lavoro, che prevede tra l’altro il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria per eventi climatici (CIGO). Questo strumento consente di sospendere le attività nelle ore più critiche, senza penalizzare i lavoratori. Maggiore attenzione ai piccoli cantieri e alle microimprese, dove spesso manca una presenza sindacale costante e le informazioni sui diritti e le tutele non arrivano in modo efficace.

“Non possiamo continuare a indignarci solo dopo un infortunio,” dichiara la FILCA CISL Salerno. “Il caldo non si può fermare, ma i rischi sì: con responsabilità, prevenzione e controlli seri”.

Come FILCA CISL Salerno, siamo pronti a collaborare con istituzioni, associazioni di categoria e imprese per costruire insieme una nuova cultura della sicurezza, capace di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico nei luoghi di lavoro.