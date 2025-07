Salerno, estradato dall’Albania latitante condannato a 25 anni

Tempo di Lettura: 1 minuto

È stato estradato in Italia un latitante albanese di 56 anni, atterrato a Fiumicino da Tirana scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo dovrà scontare 25 anni di reclusione in base a un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno.

Condannato per sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni, detenzione illegale di armi e traffico internazionale di droga, è ritenuto responsabile anche di un sequestro commesso in Piemonte negli anni ’90 e di aver favorito l’importazione di eroina in provincia di Salerno tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000.

Latitante da oltre vent’anni, era fuggito negli Stati Uniti simulando la propria morte e utilizzando documenti falsi. Individuato nel 2024 grazie alla collaborazione tra Squadra Mobile di Salerno, Servizio Centrale Operativo, autorità statunitensi e Interpol, era stato espulso verso l’Albania e arrestato a Tirana per l’estradizione.