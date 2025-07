Battipaglia, la sindaca prepara il rimpasto: verso le dimissioni in blocco degli assessori

Tempo di Lettura: 2 minuti

Un passo indietro per provare ad andare avanti. A Battipaglia, la tensione interna alla maggioranza guidata dalla sindaca Cecilia Francese sembra avviarsi verso una soluzione: giovedì, in occasione del Consiglio comunale, dovrebbe concretizzarsi un accordo politico che prevede le dimissioni in blocco degli assessori e un successivo rimpasto di giunta.

Secondo quanto trapela, l’intesa è stata raggiunta nel corso di una riunione riservata tenutasi ieri. Tutti gli assessori, senza protocollare formalmente le dimissioni, avrebbero già dato disponibilità a farsi da parte. Una manovra pianificata per dare alla sindaca la possibilità di riformulare la squadra di governo e ricomporre gli equilibri interni alla coalizione.

Il rimpasto servirebbe soprattutto a rispondere alle richieste di una parte della maggioranza, composta da almeno quattro consiglieri comunali considerati “dissidenti”, che chiedono spazio nella nuova giunta. La soluzione individuata consentirebbe di evitare lo scontro aperto in aula e di disinnescare una crisi politica che, negli ultimi giorni, aveva assunto toni sempre più tesi.

Nessuna conferma ufficiale sui nomi degli assessori destinati a lasciare l’incarico, ma tra i più esposti al rischio di uscita figurerebbero almeno due figure di primo piano. La sindaca, forte del nuovo equilibrio, dovrebbe ufficializzare il rimpasto subito dopo il Consiglio comunale.