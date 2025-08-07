La poetessa battipagliese Laura Russo incanta Policastrello con “Versi d’ossigeno”: poesia, cultura e comunità nel cuore della Calabria

Tempo di Lettura: 3 minuti

Policastrello (San Donato di Ninea, Calabria) – Grande successo per la presentazione del libro “Versi d’ossigeno” della poetessa battipagliese Laura Russo, ospite del suggestivo borgo medievale di Policastrello, su invito dell’Associazione ETS Policastrello Vive, presieduta da Carlo Campolongo con il contributo organizzativo di Emanuela Sammarco.

L’evento ha rappresentato un perfetto connubio tra cultura, identità territoriale e impegno sociale, attirando la partecipazione sentita della comunità locale e delle autorità istituzionali.

Una poesia che abbraccia il territorio

Laura Russo, già premiata e conosciuta per le sue opere a livello nazionale e internazionale, ha proposto al pubblico i suoi “Versi d’ossigeno”, raccolta poetica intensa e umana, capace di emozionare profondamente i presenti. Il libro, già presentato anche a Casa Sanremo Writers, si distingue per il suo valore sociale e per la capacità di intrecciare lirica e impegno.

Bambini e cittadini del borgo hanno recitato i versi dell’autrice, regalando momenti di grande commozione e partecipazione, dimostrando come la poesia possa diventare collante tra generazioni e strumento di valorizzazione culturale dei piccoli borghi italiani.

Un riconoscimento speciale nel cuore della Calabria

Nel corso della serata, l’autrice ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Associazione ETS Policastrello Vive e dall’Ufficio Ducale di Presidenza: il titolo di “nobile cittadino attivo e sensibile al disagio sociale”, insieme all’ospitalità a vita nel borgo di Policastrello. Un gesto di profonda stima e gratitudine per il costante impegno della scrittrice nel promuovere cultura, inclusione e rinascita territoriale.

All’evento hanno partecipato anche l’assessore Fiorino Cerchiaro del Comune di San Donato di Ninea, la professoressa Stefania Todaro e tutto lo staff della Pro Loco Ninea, testimoniando il forte sostegno delle istituzioni locali al progetto.

Cultura e poesia per contrastare lo spopolamento

“Versi d’ossigeno” rappresenta un progetto culturale che mira a dare nuova linfa ai borghi attraverso la poesia e l’incontro umano. Come affermato da Laura Russo:

«La poesia trova terreno fertile in luoghi meravigliosi come Policastrello, ricchi di autentica umanità, capaci di accogliere e legarsi indissolubilmente a chi li visita».

L’incontro ha dimostrato quanto l’arte possa essere motore di coesione sociale e recupero culturale, elementi fondamentali per contrastare lo spopolamento e valorizzare il patrimonio immateriale del nostro Paese.