Eboli,successo per la seconda edizione di Pop Up – Lido Urbano 2025

Pop Up – Lido Urbano 2025: Successo travolgente per la seconda edizione a Eboli

Eboli (SA) – Migliaia di persone, tra residenti e visitatori provenienti da tutta la Campania e oltre, hanno invaso Piazza della Repubblica per la seconda edizione di Pop Up – Lido Urbano, andata in scena il 18 e 19 agosto 2025. Il festival, a ingresso gratuito, ha confermato il suo status di evento di punta dell’estate ebolitana, fondendo musica, cultura, enogastronomia e intrattenimento in un format innovativo che ha conquistato ogni fascia di età.

Un “lido urbano” nel cuore della città

Pop Up Lido Urbano ha trasformato la piazza principale di Eboli in una vera e propria spiaggia urbana: ombrelloni, sdraio, area food, vintage market e spazi per bambini hanno ricreato un’atmosfera di vacanza unica nel suo genere. L’iniziativa, promossa dal Comune di Eboli in sinergia con realtà associative e commerciali locali, ha dato vita a un evento multidimensionale dove cultura, socialità e promozione territoriale si sono incontrati.

Festival Salvagente: musica live e dj set protagonisti

Il clou dell’evento è stato rappresentato dal Festival Salvagente, che ha animato le serate con esibizioni di altissimo livello. Il 18 agosto, nonostante la pioggia iniziale, la folla si è scatenata con Il Mago del Gelato, Pellegrino & Zodyaco, e Mefisto Brass. Il 19 agosto, la piazza è esplosa con il concerto di Roberto Colella e La Maschera, accompagnato dal dj set di Cosimoskinner, in una serata che ha fatto il pieno di pubblico.

Enogastronomia e mercatini: vetrina per le eccellenze locali

Ampio spazio è stato dedicato all’area food, curata da Unimpresa Piana del Sele e Confesercenti Territoriale Eboli, che ha visto protagoniste le attività commerciali del territorio con piatti e prodotti tipici. Non sono mancati i mercatini vintage e le attività per bambini, rendendo l’evento adatto a famiglie e visitatori di ogni età.

Le dichiarazioni: una visione condivisa per il futuro di Eboli

Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Il consigliere comunale Vito Maratea, delegato alle Politiche Giovanili, ha parlato di “una straordinaria sinergia che ha trasformato un’idea ambiziosa in una realtà concreta e vibrante”. Il Sindaco Mario Conte ha sottolineato:

«Pop Up è nato come una scommessa ed è oggi un punto di riferimento per l’intrattenimento e la cultura giovanile. La partecipazione delle giovani generazioni è la conferma che siamo sulla strada giusta».

Perché Pop Up – Lido Urbano è un evento da non perdere

Pop Up non è solo un festival, ma un laboratorio urbano di aggregazione e rigenerazione sociale, capace di valorizzare il centro storico di Eboli e di attrarre pubblico da tutta la regione. Grazie alla formula gratuita, accessibile e partecipativa, il format si distingue tra gli eventi estivi in Campania per la sua capacità di coniugare divertimento, cultura e promozione del territorio.