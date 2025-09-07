Avalanche Day 2025: Campagna ed Eboli unite per commemorare l’Operazione Avalanche

Tempo di Lettura: 5 minuti

Evento storico a Campagna il 9 settembre: cultura, memoria e amicizia tra i popoli

La città di Campagna si prepara a celebrare l’Avalanche Day 2025, un evento commemorativo di grande rilievo storico e culturale, dedicato all’Operazione Avalanche, lo sbarco alleato avvenuto nel settembre del 1943 lungo le coste salernitane. Un momento che ha segnato profondamente la storia italiana e il destino dell’intera Europa.

Avalanche Day: il programma completo della commemorazione

Le celebrazioni si terranno lunedì 9 settembre 2025, con un ricco programma organizzato grazie all’impegno del Sindaco di Campagna, prof. Biagio Luongo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Museo della Memoria e il suo direttore, l’arch. Marcello Naimoli.

L’evento inizierà alle 18:00 nel suggestivo Chiostro del Palazzo Municipale di Campagna, con l’arrivo di una delegazione ufficiale della 45ª Infantry Division, accompagnata dalla Oklahoma National Guard e dai rappresentanti del MOA di Eboli. A dare il benvenuto sarà presente anche Marco Botta, direttore del MOA, attivamente coinvolto nell’organizzazione dell’iniziativa.

A rendere ancora più toccante la cerimonia, l’esecuzione del Silenzio e degli inni italiano, americano ed europeo, eseguiti in anteprima dalla NATORCHESTRA CITTÀ DI CAMPAGNA, un nuovo progetto musicale guidato dal M° Luciano Marchetta e diretto dal M° Mauro Caturano.

La NATORCHESTRA fa il suo debutto all’Avalanche Day

Il debutto ufficiale della NATORCHESTRA CITTÀ DI CAMPAGNA è uno degli eventi più attesi. Composta da circa 50 elementi, tra professionisti, studenti e appassionati provenienti da tutta la Campania, l’orchestra nasce con l’obiettivo di creare un ponte artistico e culturale tra le generazioni e tra i popoli, in linea con lo spirito dell’Avalanche Day.

Durante la cerimonia, l’orchestra eseguirà gli inni ufficiali, arricchendo la commemorazione di un’atmosfera solenne e profondamente emozionante.

Svelamento della targa alla 45ª Divisione: un gesto di memoria storica

Alle 18:45, l’attenzione si sposterà presso il Museo della Memoria, dove sarà svelata una Targa Commemorativa dedicata alla 45ª Infantry Division. Questo gesto simbolico vuole rendere omaggio ai soldati che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un intermezzo musicale di violino e pianoforte, a cura del Cav. Daniele Gibboni, Vincenzo Rendina e Antonio Di Marco.

Una sinergia tra Campagna ed Eboli per preservare la memoria

L’Avalanche Day rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale, che va oltre i confini territoriali. Grazie all’intesa tra il Sindaco di Eboli, Mario Conte, e il Sindaco di Campagna, Biagio Luongo, l’evento assume una valenza ancora più ampia, coinvolgendo enti, associazioni e centri culturali come il Centro Studi Palatucci e l’associazione “Itinerario della Memoria e della Pace”.

Un vero e proprio patto per la memoria, volto a tramandare alle nuove generazioni il significato profondo di eventi che hanno cambiato la storia dell’Italia e dell’Europa.

Visite guidate al Museo della Memoria di Campagna

In occasione dell’Avalanche Day, il Museo della Memoria sarà aperto al pubblico con visite guidate, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30. Un’opportunità unica per scoprire la storia dell’Operazione Avalanche, attraverso documenti, reperti e testimonianze originali.

Un invito alla cittadinanza e ai visitatori

La cittadinanza di Campagna, Eboli e dei comuni limitrofi è invitata a partecipare agli eventi dell’Avalanche Day. Un’occasione per onorare la memoria, celebrare l’amicizia tra popoli e rafforzare i legami tra comunità attraverso la cultura, la musica e il ricordo.