Cimitero del Commonwealth: il 9 settembre omaggio ai caduti dell’Operazione Avalanche

Tempo di Lettura: 4 minuti

Celebrazioni per l’82° anniversario dello sbarco di Salerno e l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale

SALERNO, 9 SETTEMBRE 2025 – Il Cimitero di Guerra del Commonwealth a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, sarà il luogo simbolo delle commemorazioni in programma il prossimo 9 settembre, in ricordo dei caduti dell’Operazione Avalanche del 1943. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione della memoria storica legata allo sbarco degli Alleati sulle coste salernitane, uno degli episodi chiave della Seconda Guerra Mondiale in Italia.

Operazione Avalanche: lo sbarco alleato a Salerno

Lo sbarco di Salerno, nome in codice “Operation Avalanche”, rappresentò la più imponente azione aeronavale nel Mediterraneo durante la Seconda guerra mondiale. Il 9 settembre 1943 le truppe alleate, guidate dal comando americano, approdarono lungo la costa tra Salerno e Paestum, mentre l’Ottava Armata britannica avanzava dalla Sicilia e altre unità sbarcavano a Taranto. Una strategia a tenaglia volta ad accerchiare le forze tedesche presenti nel Sud Italia.

Questa fase cruciale del conflitto non solo contribuì alla liberazione dell’Italia meridionale, ma lasciò anche un’impronta indelebile nella storia d’Europa. Molti giovani soldati, provenienti da Paesi lontani, trovarono la morte combattendo per la libertà, e oggi riposano nel cimitero del Commonwealth di Salerno: un luogo di memoria e riflessione, visitato ogni anno da centinaia di persone.

Una commemorazione condivisa tra dieci comuni

L’evento del 9 settembre si inserisce all’interno del progetto “Avalanche”, promosso dall’associazione MUBAT e sostenuto dal programma europeo “European Remembrance” della Commissione Europea – DG Justice and Consumers e dalla Regione Campania. A gennaio 2025, dieci Comuni – Battipaglia, Altavilla Silentina, Bellizzi, Campagna, Eboli, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Olevano sul Tusciano e Salerno – hanno firmato un protocollo d’intesa per onorare insieme la memoria dell’Operazione Avalanche.

Le amministrazioni coinvolte si sono impegnate nella promozione di eventi storici, culturali ed educativi, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace e della libertà, ricordando che la guerra non rappresenta mai la soluzione, ma solo distruzione e dolore.

Il significato del Cimitero del Commonwealth a Salerno

Il Commonwealth War Cemetery di Montecorvino Pugliano è oggi uno dei più importanti luoghi della memoria nel Mezzogiorno d’Italia. Al suo interno sono sepolti centinaia di soldati del Regno Unito, del Canada, dell’Australia e di altri Paesi del Commonwealth che presero parte allo sbarco del 1943. Le tombe bianche, ordinate in file silenziose, raccontano storie di sacrificio e coraggio.

Ogni anno, in occasione dell’anniversario dello sbarco, cittadini, autorità e scolaresche partecipano alle cerimonie commemorative, portando fiori, leggendo lettere dei caduti e riflettendo sul significato della pace.