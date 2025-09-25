Banca Campania Centro ad ExpoSele 2025

Tempo di Lettura: 5 minuti

Banca Campania Centro protagonista a ExpoSele 2025: sostegno concreto alle imprese agroalimentari del territorio

EBOLI – Dal 25 al 27 settembre 2025, Banca Campania Centro è presente a ExpoSele 2025, la nuova e attesa fiera del settore agroalimentare ospitata presso il Palasele di Eboli. L’evento rappresenta una vetrina strategica per tutto il comparto agricolo e alimentare del Sud Italia, e l’istituto di credito cooperativo conferma il proprio impegno al fianco delle imprese locali, mettendo a disposizione servizi innovativi e una visione concreta di sviluppo sostenibile.

Banca Campania Centro a ExpoSele 2025: al fianco del settore agroalimentare

La partecipazione della Banca a ExpoSele 2025 non è solo una presenza simbolica, ma un’azione coerente con la missione dell’istituto: sostenere l’economia reale e i protagonisti del territorio. In particolare, l’agroalimentare rappresenta una delle filiere strategiche su cui Banca Campania Centro investe da anni, promuovendo iniziative per l’innovazione, la sostenibilità e l’internazionalizzazione delle imprese locali.

“La partecipazione a ExpoSele – dichiara il Presidente, dott. Camillo Catarozzo – è un’occasione per ribadire il nostro impegno a fianco delle imprese agricole e agroalimentari, vero motore dell’economia locale, sostenendole nei processi di innovazione e sostenibilità.”

Uno dei progetti di punta presentati è il programma sulle filiere sostenibili, realizzato in collaborazione con Fondazione Symbola, che mira a valorizzare la qualità e la responsabilità sociale delle produzioni locali, rafforzando la competitività dell’intero territorio.

Ufficio Migranti: un servizio unico per l’inclusione lavorativa

Tra le novità presentate a ExpoSele 2025, spicca anche l’Ufficio Migranti, un servizio innovativo già selezionato tra i progetti virtuosi che saranno protagonisti al prossimo Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze.

Si tratta di un’iniziativa pionieristica nel panorama bancario italiano che offre:

prodotti bancari dedicati all’inclusione dei lavoratori stranieri;

supporto concreto alle imprese agroalimentari per la gestione del personale;

valorizzazione del legame tra impresa, comunità e territorio.

“Vogliamo essere partner concreti delle imprese agroalimentari – aggiunge il Direttore Generale, dott. Mario Cuoco – sostenendole con consulenza e strumenti mirati per affrontare le sfide di competitività e sostenibilità.”

Uno spazio di ascolto e confronto al Palasele di Eboli

All’interno di ExpoSele 2025, Banca Campania Centro accoglierà imprese e operatori in uno spazio dedicato alla consulenza e al dialogo, dove sarà possibile:

conoscere i prodotti finanziari pensati per l’agroalimentare ;

approfondire i progetti innovativi e sostenibili della Banca;

entrare in contatto con una rete di partner e stakeholder del territorio.

Una banca cooperativa con oltre 110 anni di storia

Fondata oltre un secolo fa, Banca Campania Centro – aderente al Gruppo BCC Iccrea – conta oltre 8.200 soci e si conferma una delle principali banche cooperative del Mezzogiorno. La sua azione è profondamente radicata nella provincia di Salerno e orientata a famiglie, imprese, professionisti, startup e Terzo Settore.

La sua identità si basa sulla mutualità, sull’etica e sul miglioramento delle condizioni economiche, culturali e sociali delle comunità locali. I servizi di consulenza su credito, risparmio, investimenti e previdenza sono pensati per essere strumenti al servizio dello sviluppo sostenibile.