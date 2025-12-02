Intelligenza Artificiale: Impatti su Società, Ricerca e Lavoro – il 5 Dicembre il convegno dell’ordine degli ingegneri di Salerno

Tempo di Lettura: 6 minuti

L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente trasformando ogni settore della nostra vita, dalle applicazioni quotidiane alla ricerca scientifica, fino al mondo del lavoro. Un fenomeno che promette di cambiare radicalmente le dinamiche socio-economiche globali. Secondo stime recenti, l’IA avrà un impatto diretto su circa il 40% dei posti di lavoro, e entro il 2030, si prevede che fino al 65% della forza lavoro dovrà aggiornare le proprie competenze per adattarsi a questa rivoluzione. Questi numeri evidenziano la necessità di affrontare con serietà e preparazione questa trasformazione tecnologica, caratterizzata da una velocità esponenziale senza precedenti.

Per riflettere su questi temi cruciali, l’Ordine degli Ingegneri di Salerno organizza un importante convegno sull’intelligenza artificiale che si terrà il prossimo 5 dicembre, alle ore 15:00, presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare. Un evento che non solo affronterà gli impatti dell’IA su società, ricerca e lavoro, ma esaminerà anche i principi etici e gli aspetti legali legati a questa innovazione.

Un Convegno dalle Rilevanti Prospettive: Principi Etici e Impatti Sociali dell’IA

Il convegno, intitolato “Impatto su società, mondo della ricerca e del lavoro – principi etici ed aspetti legali”, si propone di esplorare le sfide, le opportunità e le implicazioni morali dell’intelligenza artificiale. Il focus sarà sull’effetto che questa tecnologia avrà non solo sull’occupazione, ma anche sulla nostra capacità di regolarla dal punto di vista legale ed etico.

Ad aprire i lavori sarà Raffaele Tarateta, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, che introdurrà i temi principali del convegno. A seguire, i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Angelo Domenico Perrini, del Coordinatore della Rete Nazionale delle Professioni Tecniche, Mauro Uniformi, e del Presidente della Consulta delle Costruzioni, Fabio Napoli.

Una delle sessioni più attese del convegno sarà la Lectio Magistralis del Professore Francesco Paolo Adorno, Ordinario di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Salerno. Il docente tratterà del delicato tema dell’etica dell’IA, analizzando come la tecnologia, i valori e le responsabilità possano interagire nel contesto di una rapida evoluzione tecnologica.

Scienza e Etica dell’Intelligenza Artificiale: La Tavola Rotonda

A seguire, una tavola rotonda coinvolgerà cinque autorevoli protagonisti del mondo scientifico, economico e industriale, che discuteranno del rapporto tra scienza, etica e intelligenza artificiale. Gli intervenuti saranno:

Virgilio D’Antonio , Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno

Andrea Prete , Presidente dell’Union Camere Italiane

Federico Brancaccio , Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili

Antonio Sada , Presidente di Confindustria Salerno

Rosario De Luca, Presidente di Professioni Italiane

Questa discussione rappresenterà un momento fondamentale per riflettere su come l’IA possa essere integrata nei processi produttivi e di ricerca, rispettando principi etici e legali, ma anche promuovendo la crescita e l’innovazione.

Premiazioni e Riconoscimenti: Celebrazione della Professione e dei suoi Eccellenti Rappresentanti

Il convegno non si limiterà ad approfondire le questioni tecniche ed etiche legate all’intelligenza artificiale, ma sarà anche un’opportunità per celebrare i successi e i traguardi raggiunti dai professionisti dell’ingegneria.

Un momento di particolare rilevanza sarà la cerimonia di premiazione, con il conferimento del Premio all’Ingegnere Mariarosaria dell’Osso, la prima donna salernitana ad aver raggiunto il grado di Colonnello dell’Esercito Italiano. Inoltre, verranno premiati i Senatori dell’Ordine (iscritti dal 1985) e i Senatori Emeriti (iscritti dal 1975), con la partecipazione del Vice Presidente Renato Nappi, del Consigliere Segretario Rossella Del Regno e del Consigliere Tesoriere Antonio Ardolino. Un saluto speciale sarà rivolto ai Senatori Emeriti dai Past President Michele Brigante e Armando Zambrano.

Anche il mondo giovanile sarà protagonista, con il riconoscimento a Sofia Dell’Uomo Ferro, una brillante studentessa che si è classificata al terzo posto al campionato nazionale di disegno tecnico.

Conclusione: Un Convivio di Celebrazione e Musica

La giornata si concluderà con un convivio celebrativo, un’occasione per fare il punto sui temi trattati durante il convegno e per scambiarsi auguri natalizi. Il momento sarà arricchito dalla performance musicale dell’Orchestra diretta dal Maestro Luciano Marchetta, che accompagnerà gli ospiti in un’atmosfera di festa e riflessione.