Provinciali, Inverso e Vicinanza: “Battipaglia fuori da tutto”

Il 12 Gennaio 2026
Alle 19:55
In News , Politica

Tempo di Lettura: 1 minuto

Ancora una volta Battipaglia e’ fuori da tutto. Relegata all’angolo perché politicamente isolata e amministrativamente non riconosciuta da nessuno.

Serve immediatamente ricostruire nuova e buona politica. Ricollegare la Città ad una filiera politica istituzionale, attraverso una adesione vera, chiara e determinata sul piano amministrativo. Se vogliamo riconquistare il ns ruolo politico di Città capofila sul territorio, in provincia di Salerno, in Regione Campania, in Parlamento e in UE.

Progetto Civico Italia – Città di Battipaglia – e’ in campo anche per questo. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo da chi ci sta, con umiltà e’ impegno, non contro qualcuno ma per qualcosa. Far tornare grande e nelle istituzioni che contano Battipaglia.

W Battipaglia sempre.

Vincenzo Inverso Coord Prov.

Elio Vicinanza CC Btp

