Rottamazione quinquies: mozione della minoranza per aiutare cittadini e imprese di Battipaglia

Battipaglia – La minoranza consiliare del Comune di Battipaglia ha presentato una mozione per chiedere l’adesione dell’ente alla Rottamazione quinquies, la nuova misura di pace fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo di sostenere cittadini e imprese alle prese con difficoltà economiche e pendenze tributarie.

Mozione firmata da otto consiglieri comunali

La proposta è stata depositata con firma congiunta dai consiglieri comunali Gaetano Marino, Azzurra Immediata, Salvatore Anzalone, Vito Balestrieri, Giuseppe Cuozzo, Alessio Cairone, Luigi D’Acampora e Valerio Giampaola.

L’iniziativa nasce, spiegano i firmatari, in un momento di immobilismo dell’amministrazione cittadina, con l’intento di offrire un supporto concreto alla comunità battipagliese.

Cos’è la Rottamazione quinquies e perché riguarda Battipaglia

La Rottamazione quinquies consente anche agli enti locali di aderire a forme di definizione agevolata dei tributi, permettendo ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.

La normativa prevede inoltre la possibilità di rateizzare i pagamenti fino a 54 rate bimestrali, rendendo più sostenibile il rientro delle somme dovute.

Una misura che, secondo i proponenti, potrebbe ridurre il contenzioso tributario, aiutare famiglie e imprese a sanare pendenze accumulate negli anni della crisi e, allo stesso tempo, garantire maggiori entrate per il Comune di Battipaglia.

La richiesta al Consiglio Comunale

Attraverso la mozione, i consiglieri di minoranza chiedono al Consiglio Comunale di impegnare Sindaco e Giunta ad approvare una specifica deliberazione che consenta al Comune di Battipaglia di aderire ufficialmente alla pace fiscale, estendendo i benefici della Rottamazione quinquies ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali.

«Si tratta di un’iniziativa politica condivisa – dichiarano i consiglieri firmatari – che mette al centro l’interesse dei cittadini e la necessità di offrire strumenti equi e sostenibili per la regolarizzazione delle posizioni debitorie, senza rinunciare alle entrate dell’ente ma favorendone il recupero».

Ora la decisione passa al Consiglio Comunale

La parola passa ora al Consiglio Comunale di Battipaglia, chiamato a discutere una proposta che nasce da un lavoro unitario e responsabile.

Una mozione che, in un contesto segnato da continue crisi di governo cittadine, punta a fornire una risposta concreta ai bisogni della comunità, sostenendo la ripresa economica locale e offrendo nuove opportunità a cittadini e imprese.