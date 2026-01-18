Battipaglia al Centro conferma il sostegno alla sindaca Francese: segnale politico, ma la maggioranza resta in bilico

Tempo di Lettura: 5 minuti

Il gruppo consiliare di maggioranza “Battipaglia al Centro” rinnova con fermezza il proprio sostegno alla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ribadendo una scelta politica concreta e coerente, maturata fin dalla fase della candidatura e della costruzione delle liste a suo supporto.

Un impegno che non si è mai interrotto nel corso del mandato amministrativo e che si è tradotto in un supporto quotidiano, responsabile e costante all’azione di governo della città, con l’obiettivo di garantire stabilità, continuità ed efficacia amministrativa fino al naturale completamento del percorso istituzionale.

Le voci di dimissioni e il chiarimento politico

Il comunicato arriva in una fase particolarmente delicata per la vita politica cittadina, dopo la circolazione di voci su una possibile imminente dimissione della sindaca Cecilia Francese, indiscrezioni che hanno aperto una stagione di confronti e trattative all’interno della maggioranza. Notizie rimbalzate sulla stampa e sui social network che hanno reso necessario un chiarimento pubblico da parte di uno dei gruppi storicamente collocati a sostegno dell’amministrazione.

Pur riconoscendo le criticità emerse nell’ultimo periodo, “Battipaglia al Centro” conferma senza ambiguità la propria collocazione in maggioranza e la volontà di continuare a contribuire all’azione amministrativa.

Bilancio di previsione: scadenza chiave il 28 febbraio

Il gruppo ha inoltre ribadito la volontà di contribuire all’approvazione degli atti fondamentali dell’Ente, a partire dal prossimo Consiglio Comunale chiamato a votare il bilancio di previsione, il cui termine ultimo è fissato al 28 febbraio. Un passaggio cruciale non solo sul piano amministrativo, ma anche politico, perché destinato a misurare la reale tenuta della maggioranza.

Un segnale politico importante, ma il problema dei numeri resta

A margine, va però sottolineato come la conferma di “Battipaglia al Centro”, che non si è mai allontanato dalla maggioranza, rappresenti certamente un appoggio pubblico e un segnale politico rilevante, ma non incida in modo determinante sul conteggio dei numeri in Consiglio Comunale, già considerati all’interno degli equilibri noti.

La vera incognita resta la posizione dei consiglieri confluiti nel gruppo misto: Dario Toriello, Gabriella Nicastro ed Elio Vicinanza. I tre hanno infatti chiarito pubblicamente la necessità di un cambio di passo dell’amministrazione, indicando come possibile strada anche un azzeramento della giunta, ipotesi che circola con sempre maggiore insistenza negli ambienti politici cittadini.

Cambio di passo sì, accordo ancora no

Nonostante le prese di posizione pubbliche e i numerosi incontri avvenuti nelle ultime settimane, non si è ancora arrivati a un accordo politico formalizzato, né sono state comunicate decisioni definitive sul sostegno alla sindaca Francese in vista del voto sul bilancio. Una fase di interlocuzione ancora aperta che mantiene la maggioranza in una condizione di evidente fragilità.

I protagonisti di Battipaglia al Centro

Il gruppo consiliare Battipaglia al Centro è composto dai consiglieri Vincenzo Clemente e Feliciana La Torre. Alla stessa area politica fa riferimento anche il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Cappelli, chiamato a garantire la regolarità dei lavori consiliari in un momento di forte tensione istituzionale.

Responsabilità e rispetto del mandato

Responsabilità, coerenza e rispetto del mandato elettorale restano i principi cardine dell’azione politica di Battipaglia al Centro, che rivendica una linea di continuità amministrativa pur all’interno di un quadro politico complesso e in evoluzione.

Con la scadenza del 28 febbraio sempre più vicina, la partita resta dunque aperta: il sostegno dichiarato non basta da solo a blindare la maggioranza, e l’esito del voto sul bilancio dipenderà dalle scelte, ancora non formalizzate, dei consiglieri del gruppo misto e dall’eventuale riorganizzazione della giunta comunale.