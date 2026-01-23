“800 Passi per la Pace”: marcia della pace a Eboli il 1° febbraio 2026

Tempo di Lettura: 4 minuti

Eboli si mobilita per la pace. Domenica 1 febbraio 2026, a partire dalle ore 16:30, il centro cittadino sarà attraversato dalla “Marcia della Pace – 800 Passi per la Pace”, un’iniziativa pubblica e simbolica che invita cittadini, famiglie e associazioni a camminare insieme per promuovere i valori della non violenza, della solidarietà e della fraternità.

L’evento, che si inserisce nel calendario delle iniziative per la pace in Campania, è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria del Carmine, dall’Oratorio ANSPI San Francesco e da Web Radio Francesco, realtà da anni impegnate sul territorio ebolitano nella promozione del dialogo, dell’impegno sociale e dei valori cristiani.

Marcia della Pace a Eboli: percorso e orari

La Marcia della Pace a Eboli prenderà il via da Piazza San Francesco alle ore 16:30 e si concluderà intorno alle 18:30 in Piazza della Repubblica, attraversando alcune delle principali vie del centro storico.

Il percorso è pensato come un cammino simbolico di 800 passi, aperto a tutta la cittadinanza: giovani, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli cittadini sono invitati a partecipare per testimoniare il proprio impegno a favore di una cultura di pace e convivenza civile.

“Siamo per una pace disarmata e disarmante”, sottolineano gli organizzatori, ribadendo la volontà di lanciare un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza e a favore di relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla non violenza.

Il significato di “800 Passi per la Pace”

Il titolo dell’iniziativa non è casuale. “800 Passi per la Pace” richiama infatti il cammino spirituale e culturale che accompagna la celebrazione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il cui Transito sarà ricordato nel 2026 ad Assisi.

Tra il 2023 e il 2026, numerose comunità, parrocchie e scuole in tutta Italia stanno vivendo un percorso ispirato alla spiritualità francescana, incentrato sui temi della pace, della fraternità universale e del dialogo tra i popoli.

La marcia di Eboli rappresenta una tappa locale di questo movimento più ampio, che propone il messaggio di San Francesco come risposta attuale alle sfide del nostro tempo.

Un evento aperto a tutta la cittadinanza

La Marcia della Pace di Eboli è aperta a chiunque desideri partecipare e dare un segno concreto di adesione ai valori della pace, della solidarietà internazionale e della convivenza civile. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che invita la comunità ebolitana a ritrovarsi unita e a ribadire che la pace si costruisce insieme, passo dopo passo.

L’appuntamento è dunque per domenica 1 febbraio 2026, alle ore 16:30, a Eboli, per camminare insieme negli “800 Passi per la Pace”.