Emergenza salute mentale nel Salernitano: carenza di personale all’UOSM di Eboli-Contursi, l’appello alla Regione Campania

Tempo di Lettura: 2 minuti

Grave carenza di personale presso l’U.O.S.M. di Eboli-Contursi Terme, nel territorio dell’ASL Salerno. A denunciarlo ancora una volta è la UIL FPL, che lancia un nuovo e accorato appello al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e ai sindaci dell’area interessata, chiedendo un intervento immediato per evitare il collasso di un servizio essenziale.

Secondo quanto segnalato dall’organizzazione sindacale, il “silenzio” della Direzione Sanitaria dell’ASL Salerno desta forte preoccupazione, soprattutto alla luce delle criticità che investono il settore della salute mentale, già messo a dura prova dall’aumento delle patologie psichiatriche, in particolare tra i giovani.

La UIL FPL evidenzia la necessità urgente di assegnare nuovo personale infermieristico e operatori socio-sanitari, anche in considerazione dei prossimi pensionamenti, delle assenze per malattia e delle scadenze contrattuali. Una situazione che rischia di compromettere la normale attività del servizio su un territorio vasto e complesso, dove mancano non solo infermieri, ma anche psichiatri e altre figure sanitarie fondamentali.

A peggiorare il quadro, il trasferimento dell’unico Tecnico della riabilitazione psichiatrica, figura chiave nel percorso terapeutico dei pazienti, che metterebbe seriamente a rischio la continuità del Centro Esordi.

Nonostante l’impegno e l’abnegazione del personale attualmente in servizio, la mancanza di un piano di potenziamento potrebbe incidere gravemente sull’adeguatezza dell’assistenza sanitaria. Per questo il Coordinatore Provinciale UIL FPL, Vito Sparano, ribadisce con forza la necessità di un’azione concreta e tempestiva da parte delle istituzioni regionali, affinché la salute mentale torni ad essere una vera priorità della sanità pubblica campana.