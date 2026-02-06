Salerno, sciolto il Consiglio comunale: nominato Commissario prefettizio Vincenzo Panico

Tempo di Lettura: 3 minuti

SALERNO – Il Consiglio comunale di Salerno è stato ufficialmente sospeso e avviato allo scioglimento. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata di oggi dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dopo che le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, presentate il 16 gennaio 2026, sono diventate definitive e irrevocabili.

Come previsto dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), il decorso dei 20 giorni senza revoca ha reso necessario l’intervento prefettizio e l’interruzione anticipata del mandato amministrativo.

Gestione provvisoria affidata a un Commissario prefettizio

Per garantire la continuità amministrativa del Comune di Salerno, il Prefetto Esposito ha contestualmente nominato Commissario prefettizio il dott. Vincenzo Panico, Prefetto a riposo con una lunga e consolidata esperienza ai vertici delle istituzioni statali.

Il Commissario guiderà l’Ente fino al ripristino degli organi elettivi, occupandosi dell’ordinaria amministrazione e degli atti urgenti e indifferibili.

Il profilo del Commissario Vincenzo Panico

Nato a Marigliano (Napoli) nel 1953 e laureato in Giurisprudenza, Vincenzo Panico è entrato nella Carriera Prefettizia nel 1982, distinguendosi nel corso degli anni per incarichi di elevata responsabilità.

Nel 2010 è stato nominato Prefetto di Crotone, ruolo ricoperto fino al 2012. Successivamente ha assunto l’incarico di Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, in seguito allo scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel 2013 Panico è diventato Capo Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, mentre nel 2016 gli è stata affidata la funzione di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà a favore delle vittime di reati mafiosi e di reati intenzionali violenti.

La sua carriera si è conclusa con il servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolto dal 2018 al 2021.

Una fase di transizione per il Comune di Salerno

Con lo scioglimento del Consiglio comunale, Salerno entra ora in una fase di gestione commissariale, in attesa delle future consultazioni elettorali. L’obiettivo sarà garantire stabilità amministrativa e il corretto funzionamento della macchina comunale in un momento delicato per la vita istituzionale della città.