La Camera di Commercio di Salerno ospita #SiiSaggioGuidaSicuro: formazione, prevenzione e futuro per i giovani

Salerno al centro della sicurezza stradale e del mare. La Camera di Commercio di Salerno ha ospitato la ventesima tappa del roadshow itinerante #SiiSaggioGuidaSicuro, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Campania e attuata da ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione, della legalità e della responsabilità alla guida e in mare.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito (USR Campania), dell’Università Federico II di Napoli, delle Forze dell’Ordine, di enti, fondazioni e con la media partnership della RAI, si conferma un progetto di alto valore sociale, educativo e orientativo per le nuove generazioni.

Educazione alla sicurezza e orientamento al lavoro

Per l’anno scolastico e accademico 2025/2026, il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” prevede 40 incontri formativi dedicati alla sicurezza stradale e del mare, con un approccio interattivo e multidisciplinare.

Gli studenti diventano protagonisti attraverso il concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare”, che valorizza creatività e pensiero critico tramite video, elaborati grafici, testi e manifesti.

Un percorso che non si limita alla formazione civica, ma rappresenta anche una concreta opportunità di orientamento professionale, grazie ai numerosi premi messi in palio.

I premi: borse di studio, corsi di guida sicura e formazione professionale

Il concorso prevede un ampio ventaglio di riconoscimenti, tra cui:

10 Premi Sanseverino , con orologio Hora;

6 Premi “PilotaxUnGiorno” , corsi di guida sicura presso la Pista Italia di Castel Volturno (CE), a cura di Mele Motorsport (per studenti maggiorenni);

3 borse di studio ITS Academy TE.LA. da 1.500 euro ciascuna per la realizzazione della tesi di diploma nei corsi biennali gratuiti di Tecnico Superiore (EQF livello 5), con forte inserimento nel mondo del lavoro;

3 Premi British Institutes , con corso di General English, workshop e certificazione internazionale ESOL;

Corsi di guida sicura offerti dall’Associazione XV Maggio MMXI e dal Circuito Internazionale del Volturno;

Corsi ECDL, qualifiche OSS, e numerose borse di studio messe a disposizione da associazioni e partner del progetto.

Per le scuole, i premi saranno assegnati alle classi, con individuazione dello studente più meritevole da parte dell’Istituto; per gli universitari, ai gruppi o ai singoli vincitori del concorso. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

La tappa di Salerno: istituzioni e studenti a confronto

L’incontro si è svolto oggi, 10 febbraio, alle ore 9:30, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Salerno, con la partecipazione degli studenti dell’IIS Galilei – Di Palo di Salerno e del Profagri – Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, sede di Fisciano.

Hanno preso parte all’evento:

Giuseppe Gallo , Vicepresidente Vicario CCIAA Salerno e componente del CdA ITS Academy TE.LA.;

Raffaele Tarateta , Presidente Ordine degli Ingegneri di Salerno;

Edmondo Gallo , Direttore Tecnoscuola;

Sonia Alfano , Sindaco di San Cipriano Picentino e delegata ANCI Campania;

Franco Picarone, Consigliere Regionale della Campania.

La lezione formativa è stata curata da Stefano Macarra, Primo Dirigente della Polizia Stradale di Salerno, Carlo Brunetti, Direttore della Casa Circondariale di Salerno, e dal Tenente Gianfranco Bifano, Comandante del Nucleo Operativo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Salerno. A moderare l’incontro, Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani.

Le fasi del progetto e il Gran Galà finale

Il progetto si articola in due momenti principali: