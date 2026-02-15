Campagna, bilancio di fine mandato per Giacomo Magliano assessore a Politiche Finanziarie e Urbanistica: PUC, digitalizzazione e Rottamazione Quinquies tra i risultati

Tempo di Lettura: 6 minuti

CAMPAGNA – Si chiudono quattro mesi intensi alla guida dell’assessorato alle Politiche Finanziarie e Urbanistica del Comune di Campagna. Un periodo breve ma denso di provvedimenti strategici per la città, tra pianificazione urbanistica, innovazione amministrativa e misure a sostegno di cittadini e imprese locali.

L’ex assessore Giacomo Magliano traccia un bilancio dell’attività svolta, rivendicando un lavoro portato avanti «con passione, dedizione e senso di responsabilità», sempre nel rispetto dell’interesse esclusivo della comunità.

Variante al PUC e VAS: pianificazione strategica per il futuro di Campagna

Tra i principali atti deliberati figura l’approvazione preliminare della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e del Documento strategico per la Variante al P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale).

Un passaggio fondamentale per l’aggiornamento della pianificazione territoriale, finalizzato a rendere lo sviluppo urbano più coerente con le esigenze attuali del territorio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

Adesione ad ANUTEL: più competenze nella gestione dei tributi

Importante anche l’adesione all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL), scelta che consente al Comune di rafforzare competenze e formazione in materia tributaria.

Un passo ritenuto strategico per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e garantire maggiore supporto tecnico nella gestione delle entrate locali.

SUE e Carta dei Servizi: standard di qualità e trasparenza

Approvata inoltre la Carta dei Servizi e gli standard di qualità del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), con l’obiettivo di assicurare maggiore trasparenza, tempi certi e qualità nei procedimenti edilizi.

Una misura che punta a semplificare il rapporto tra cittadini, professionisti e uffici comunali, favorendo una gestione più moderna e orientata ai risultati.

Economia locale: agevolazioni per nuove attività

Sul fronte dello sviluppo economico, l’assessorato guidato da Magliano ha introdotto agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, con l’intento di sostenere il tessuto produttivo locale e incentivare nuove opportunità occupazionali.

Un segnale concreto verso imprese e operatori economici, in un contesto in cui la ripartenza delle attività rappresenta un elemento chiave per la vitalità del centro urbano.

Digitalizzazione e integrazione dei database comunali

Parallelamente, l’area economico-finanziaria ha avviato un’analisi del patrimonio immobiliare e delle entrate tributarie, con l’obiettivo di modernizzare l’Ente attraverso la digitalizzazione dei gestionali interni.

Il progetto prevede un sistema integrato capace di connettere i database di ogni settore, semplificando l’operatività degli uffici e migliorando i servizi ai cittadini. Un intervento strutturale volto a rendere il Comune più efficiente e al passo con le esigenze della pubblica amministrazione digitale.

Rottamazione Quinquies: definizione agevolata per IMU, TARI, TASI e multe

Tra i provvedimenti più attesi, la redazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta Rottamazione Quinquies.

Il regolamento, pronto per il passaggio in Commissione Statuti e Regolamenti e successivamente in Consiglio Comunale, prevede la possibilità di rientrare nella definizione agevolata per: IMU, TARI, TASI pregressa, Entrate patrimoniali, Sanzioni amministrative e multe stradali.

Una misura che rappresenta un’opportunità sia per i cittadini, chiamati a regolarizzare la propria posizione con condizioni agevolate, sia per l’Ente, che potrebbe recuperare risorse utili per i servizi pubblici.

L’auspicio di Magliano è che il Commissario Prefettizio possa valutare positivamente l’adozione del regolamento.

Mandato interrotto e ringraziamenti

Il percorso amministrativo si è interrotto anticipatamente con le firme di sei consiglieri di maggioranza e sei di opposizione davanti a un notaio, segnando la fine del mandato elettorale.

Nel suo intervento conclusivo, l’ex assessore Magliano ha voluto ringraziare il sindaco Biagio Luongo per la fiducia accordata, sottolineando il valore umano e politico dell’esperienza. Un ringraziamento esteso anche ai dipendenti del Comune di Campagna e ai collaboratori più stretti, definiti «persone competenti e serie», che rappresentano – è stato evidenziato – una risorsa straordinaria per l’Ente.

Un’esperienza di crescita politica e personale

«Ho sempre agito con onestà intellettuale, coerenza e rispetto dei miei principi», è il messaggio conclusivo, accompagnato dalla convinzione che il lavoro svolto possa rappresentare una base positiva per chi proseguirà l’azione amministrativa.

Tre anni complessivi di impegno istituzionale che, secondo l’ex assessore Giacomo Magliano, hanno rappresentato un’importante occasione di crescita politica e personale, con la consapevolezza di aver operato nell’interesse esclusivo della città di Campagna.