XCO Borbonica Cup 2026: da Eboli parte il circuito giovanile MTB del Sud Italia

EBOLI – Parte ufficialmente dalla Campania la XCO Borbonica Cup 2026, il prestigioso circuito giovanile di mountain bike (MTB) del Sud Italia che coinvolge quattro regioni e centinaia di atleti provenienti da tutta la Penisola. Sport, aggregazione e turismo saranno protagonisti a Monti di Eboli domenica 22 febbraio 2026, data che segna l’avvio della nuova stagione agonistica del Cross Country Olimpico.

La presentazione ufficiale della manifestazione nazionale, organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, si terrà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 11.00 presso l’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del Comune di Eboli, in via Ripa 49.

XCO Monti di Eboli 2026: prima tappa domenica 22 febbraio

In occasione della conferenza stampa sarà presentata anche la prima tappa del circuito, la XCO Monti di Eboli 2026, in programma domenica 22 febbraio.

L’evento sportivo è organizzato dall’ASD Rampikevoli MTB, presieduta da Michele Senatore, in collaborazione con la Comunità Emmanuel, centro attivo nell’accoglienza e nell’integrazione sociale. La tappa ebolitana rappresenta ormai un appuntamento fisso nei circuiti nazionali di mountain bike riconosciuti dalla FCI, capace di richiamare ogni anno centinaia di appassionati delle due ruote, team sportivi e famiglie, con importanti ricadute sul turismo sportivo in Campania.

Le categorie in gara alla Borbonica Cup 2026

Alla XCO Borbonica Cup 2026 parteciperanno tutte le principali categorie agonistiche: esordienti, allievi, juniores, under 23, elite (maschili e femminili), categorie amatoriali e giovanissimi G6 (con approvazione FCI).

Gli atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno su tracciati regolamentari XCO (Cross Country Olimpico), disciplina olimpica della mountain bike che unisce tecnica, resistenza e spettacolo, rendendo ogni gara altamente competitiva e avvincente per pubblico e addetti ai lavori.

Sport e integrazione sociale: il valore della tappa di Eboli

La tappa di Eboli, che assegnerà il titolo di Campione Regionale per le categorie esordienti e allievi e che vanta il patrocinio istituzionale della Provincia di Salerno e del Comune di Eboli, non è soltanto un grande evento sportivo, ma anche un forte momento di aggregazione e collaborazione territoriale.

Gli ospiti della Comunità Emmanuel sono coinvolti attivamente nella preparazione dell’evento: dalla sistemazione del percorso alla pulizia dell’area, fino alla gestione logistica della manifestazione. Un impegno che si trasforma in opportunità di crescita, condivisione e partecipazione, vivendo accanto ai giovani atleti giornate di sport e sana aggregazione.

Borbonica Cup 2026: tutte le tappe del circuito

La Borbonica Cup 2026 prenderà il via da Eboli (Salerno, Campania) il 22 febbraio e proseguirà con le altre tappe in programma:

2-3 maggio 2026 – Laterza (Puglia)

17 maggio 2026 – Viggiano (Basilicata)

19-20 settembre 2026 – Comiso (Sicilia)

Un vero e proprio tour sportivo che attraversa il Sud Italia, valorizzando territori, giovani talenti della MTB e promuovendo lo sport come strumento di crescita sociale e sviluppo turistico.

Con la partenza da Eboli, la XCO Borbonica Cup 2026 si conferma tra i principali appuntamenti del calendario nazionale di mountain bike giovanile, rafforzando il ruolo della Campania come punto di riferimento per il movimento MTB del Mezzogiorno.