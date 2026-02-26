“Ambiente, Comunità, Sviluppo – Il cammino dell’Ente Riserve e il marchio ‘Terra del Sele’”. Il convegno.

Tempo di Lettura: 2 minuti

Il territorio come motore di crescita sostenibile, la tutela ambientale come leva di sviluppo e identità. Sono questi i temi al centro del convegno “Ambiente, Comunità, Sviluppo – Il cammino dell’Ente Riserve e il marchio ‘Terra del Sele’”, promosso dall’Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita – Marzano della Regione Campania.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo 2026, alle ore 18:00, presso l’Hotel Capital di Campagna, e si propone come un importante momento di confronto pubblico tra istituzioni, amministratori, operatori economici e cittadini.

Al centro del dibattito il percorso avviato dall’Ente Riserve per la valorizzazione delle aree protette Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita – Marzano, patrimonio naturalistico di straordinaria rilevanza per la Campania. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle strategie di tutela ambientale, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e sulle politiche di promozione del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata al lancio del marchio “Terra del Sele”, un progetto identitario che punta a rafforzare il legame tra ambiente, comunità e sviluppo locale. Il brand territoriale nasce con l’obiettivo di promuovere le eccellenze agroalimentari, culturali e turistiche dell’area, favorendo un modello di crescita sostenibile e integrata.

Il convegno rappresenta dunque un passaggio strategico per il futuro del comprensorio del Sele e del Tanagro, con una visione che coniuga conservazione della biodiversità, innovazione e opportunità economiche. Un’occasione di dialogo aperto per costruire, insieme, una nuova prospettiva di sviluppo responsabile e duraturo.