INCIDENTE MORTALE A BATTIPAGLIA
Tempo di Lettura: 1 minuto
Tragedia nella notte sull’autostrada A2 (ex Salerno-Reggio Calabria). Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 3:00 in direzione Sud, all’altezza dello svincolo di Battipaglia.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat Panda che ha urtato il guardrail. Sceso dall’autovettura in seguito all’impatto, il giovane è stato fatalmente travolto da un’altra vettura in transito, una Citroen.
Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
