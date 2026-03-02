Castel San Lorenzo celebra Delia Morinelli: l’icona della Resilienza Cilentana

Tempo di Lettura: 4 minuti

Castel San Lorenzo (SA) – Sabato 7 marzo 2026, ore 18:00 L’Aula Polifunzionale

di Castel San Lorenzo ospiterà la presentazione del libro “Delia Morinelli: una vita

di tradizioni e resilienza”. Un’opera corale che non è solo una biografia, ma un

manifesto culturale dedicato alla storica “cuciniera” cilentana: colei che per

quarant’anni è stata il braccio destro, la musa e la traduttrice vivente delle intuizioni

scientifiche dei coniugi Keys.

Delia Morinelli: molto più di una “cuciniera”

Delia Morinelli rappresenta il ponte umano tra la saggezza millenaria del Cilento e la

scienza internazionale. Vivendo e lavorando fianco a fianco con Ancel e Margaret

Keys, Delia ha trasformato i dati clinici in piatti, dimostrando al mondo che la

longevità non si trova in una farmacia, ma in un equilibrio perfetto tra terra, cucina e

comunità. Il libro esplora la sua figura come emblema di resilienza, portando alla

luce la storia di una donna che ha saputo dialogare con la comunità scientifica

americana senza mai perdere le proprie radici.



La Dieta Mediterranea: oggi più necessaria che mai

In un’epoca dominata da stili di vita frenetici e alimentazione ultra-processata,

riprendere il valore autentico della Dieta Mediterranea — così come codificato dai

Keys nel celebre “Seven Countries Study” — è un atto di resistenza sanitaria e

culturale.

L’evento di Castel San Lorenzo mira a spogliare la Dieta Mediterranea dalla sua veste

puramente commerciale per restituirle la sua dignità scientifica: un modello di vita

che i Keys definirono come lo strumento più potente per prevenire le malattie della

modernità. Oggi, riscoprire Delia Morinelli significa riscoprire la fonte originale diquesto sapere, proteggendolo dalle imitazioni e restituendolo alle nuove generazioni come bussola per il futuro.

Un Viaggio tra Restanza e Identità

La serata, patrocinata dal Comune di Castel San Lorenzo, dalla Nuova Proloco e

dall’associazione “Raccontare significa Resistere”, vedrà al centro il concetto di

“restanza”. Attraverso le testimonianze di Annalisa Burti e Luisa Sabetta, si

celebrerà il coraggio di chi resta e trasforma la tradizione in economia e cultura viva.

Il Programma e gli Interventi

Dopo i saluti del Sindaco Giuseppe Scorza e dell’editore Paride Marazia (Print Art

Edizioni), il dibattito entrerà nel vivo con la co-autrice Rosa Pepe e i medici

Giuseppe Scarano e Gerardo Siano. Insieme, analizzeranno come il “modello

Delia” sia ancora oggi la risposta più valida alle sfide della longevità moderna.

Seguendo la filosofia corale dell’opera, il pubblico sarà chiamato a interagire

attivamente, rendendo l’incontro un momento di memoria collettiva. Le conclusioni

saranno affidate al giornalista enogastronomico Alfonso Sarno, custode critico delle

eccellenze del territorio.