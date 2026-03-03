Eboli- 8 Marzo in Biblioteca: viaggio al femminile tra arte, politica, storia e letteratura

Tempo di Lettura: 4 minuti

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Biblioteca Comunale Simone Augelluzzi lancia l’iniziativa “8 Marzo in Biblioteca – Viaggio al femminile tra arte, politica, storia e letteratura”, un percorso di lettura dedicato al pensiero e alla creatività delle donne.

Una selezione di libri per celebrare l’8 marzo

Su proposta della nuova bibliotecaria, la dottoressa Emanuela Quaranta, la biblioteca propone una selezione tematica di testi “al femminile” che spaziano dai saggi critici sul femminismo alla narrativa delle grandi autrici italiane e internazionali.

«Dai saggi critici sul femminismo alla narrativa delle grandi autrici – con un focus sulle figure di Elsa Morante ed Alda Merini – la collezione offre numerosi spunti per indagare il femminile nel campo delle arti, della politica, della storia e della letteratura per poter celebrare consapevolmente l’8 marzo», spiega la bibliotecaria.

Un’iniziativa pensata non solo come omaggio simbolico, ma come occasione concreta di approfondimento culturale, capace di stimolare riflessione e dialogo tra generazioni.

Cultura e consapevolezza: il valore del pensiero femminile

«La cultura è un potente strumento di consapevolezza e libertà. Attraverso le parole di grandi autrici vogliamo offrire spunti di riflessione e dialogo – afferma l’Assessore alla Cultura Lucilla Polito – Invito tutte e tutti a visitare la biblioteca comunale, a dedicare tempo alla lettura, perché celebrare l’8 Marzo significa anche riconoscere il valore del pensiero delle donne nella costruzione della nostra società».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività culturali promosse dall’Amministrazione, con l’obiettivo di rendere la biblioteca un luogo sempre più vivo, aperto e inclusivo.

Una biblioteca sempre più centrale nella vita culturale cittadina

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Mario Conte: «L’assunzione di una funzionaria bibliotecaria darà nuova linfa ad un presidio di cultura e conoscenza sul quale la nostra Amministrazione ha puntato sin dall’inizio. La Biblioteca si anima sempre più con iniziative a tutto campo che uniscono la tradizione libraria alla modernità di fruizione».

L’appuntamento con “8 Marzo in Biblioteca” rappresenta dunque un’occasione preziosa per riscoprire grandi voci femminili, approfondire i temi dell’emancipazione e valorizzare il contributo delle donne nella storia e nella cultura.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: l’8 marzo diventa così non solo una ricorrenza, ma un momento di consapevolezza condivisa, tra pagine, storie e parole che continuano a costruire il presente.