Banca Campania Centro protagonista a Bruxelles: il valore della banca locale al Parlamento Europeo

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Battipaglia, 30 marzo 2026 – BCC Campania Centro è stata protagonista a Bruxelles in occasione della Round Table internazionale “Banking and the Local Economy”, svoltasi il 24 marzo presso il European Parliament Building.

Un appuntamento di alto profilo istituzionale che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, accademici ed esponenti del sistema bancario, offrendo un importante spazio di confronto sul rapporto tra finanza ed economia reale.

Il contributo di BCC Campania Centro al dibattito europeo

A rappresentare BCC Campania Centro è stato il Direttore Generale Mario Cuoco, intervenuto su invito degli organizzatori con una riflessione strategica sul ruolo delle banche locali nel contesto europeo.

Il suo intervento, dal titolo “The Role of Local Banks, Proximity, Decision-Making and Territorial Cohesion”, ha posto al centro l’esperienza concreta della banca cooperativa, evidenziando come il modello locale rappresenti una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale.

Una visione fondata su prossimità, responsabilità e coesione

Nel suo intervento, Mario Cuoco ha delineato tre direttrici chiave che caratterizzano l’azione di BCC Campania Centro:

Prossimità , intesa come conoscenza autentica dei territori e capacità di accompagnare famiglie e imprese nei loro percorsi di crescita

, intesa come conoscenza autentica dei territori e capacità di accompagnare famiglie e imprese nei loro percorsi di crescita Responsabilità decisionale , che integra dati e modelli con il giudizio umano, mantenendo equilibrio tra prudenza e sviluppo

, che integra dati e modelli con il giudizio umano, mantenendo equilibrio tra prudenza e sviluppo Coesione territoriale, quale risultato di un sistema finanziario connesso alle economie reali

“La banca locale è prima di tutto una funzione civile”, ha sottolineato Cuoco, evidenziando il ruolo della fiducia come elemento fondante dell’attività bancaria.

Il valore della banca cooperativa nel sistema europeo

Nel contesto delle profonde trasformazioni che stanno attraversando il settore finanziario – tra digitalizzazione e nuove regolamentazioni – BCC Campania Centro ha ribadito l’importanza della cosiddetta biodiversità bancaria.

La presenza di modelli differenti, tra cui quello cooperativo, contribuisce infatti a rendere il sistema più resiliente e capace di rispondere alle esigenze delle economie locali, soprattutto nei territori più complessi.

Tecnologia e relazione: la “prossimità aumentata”

Un passaggio centrale dell’intervento ha riguardato il concetto di prossimità aumentata, in cui innovazione tecnologica e relazione umana si integrano.

Per BCC Campania Centro, la trasformazione digitale non sostituisce il rapporto con il cliente, ma lo rafforza, migliorando la qualità delle decisioni e dei servizi offerti.

Sostegno all’economia reale e inclusione finanziaria

Nel suo intervento, Mario Cuoco ha inoltre evidenziato il ruolo delle banche locali nel supportare:

microimprese

imprese familiari

famiglie

Si tratta dei pilastri dell’economia reale, che richiedono strumenti di valutazione flessibili e una relazione basata sulla fiducia.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi dell’inclusione economica e sociale, attraverso iniziative volte a favorire l’accesso ai servizi finanziari e l’educazione finanziaria.

Una visione chiara: la banca locale come infrastruttura del futuro

La partecipazione a Bruxelles rafforza il posizionamento di BCC Campania Centro come attore attivo nel dibattito europeo sul futuro del sistema finanziario.

“La banca locale non è un’eredità del passato, è una condizione del futuro dei territori europei”, ha concluso Mario Cuoco.

Un messaggio che sintetizza la visione della banca: un modello solido, responsabile e radicato nei territori, capace di connettere capitale, comunità e sviluppo in una prospettiva europea.