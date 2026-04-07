Battipaglia, Forza Italia attacca il piano assunzioni: “Illegittimo e strumentale a fine mandato”

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BATTIPAGLIA – Scontro politico sul piano assunzioni del Comune. Il segretario cittadino di Forza Italia, l’avvocato Carmine Galdi, ha presentato nella mattinata di oggi un’istanza formale di revoca in autotutela della Deliberazione di Giunta n. 58 del 31 marzo 2026, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale (PIAO 2026-2028).

Al centro delle critiche vi è il piano di reclutamento approvato dall’Amministrazione comunale, che prevede l’assunzione di 46 nuove unità, di cui 44 già nel corso del 2026, a pochi mesi dalla scadenza del mandato elettorale fissata per ottobre.

Secondo Galdi, la tempistica e le modalità del piano sollevano seri dubbi sia sul piano politico che su quello giuridico. In particolare, il segretario di Forza Italia punta il dito contro il ricorso agli elenchi di idonei ASMEL per le assunzioni. “Diverse sentenze dei TAR, tra cui quelle del Lazio n. 8580/2024 e n. 2865/2025, oltre ai rilievi dell’ANAC, hanno già messo in discussione questo sistema”, afferma.

Il rischio, secondo l’esponente azzurro, è concreto: “Procedere su questa strada espone il Comune alla possibilità di annullamento degli atti e a un conseguente danno patrimoniale per le casse comunali, con responsabilità dirette per amministratori e dirigenti davanti alla Corte dei Conti”.

Ma la critica non si ferma agli aspetti tecnici. Forza Italia parla apertamente di “eccesso di potere per sviamento”, ipotizzando che il piano possa avere finalità elettorali. “L’avvio di un programma assunzionale così imponente proprio durante la campagna elettorale appare come una manovra strumentale, finalizzata a creare consenso e a condizionare la libera espressione del voto”, sostiene Galdi.

Il partito sottolinea inoltre come l’attuale amministrazione, ormai a fine mandato, non dovrebbe vincolare in modo così significativo le scelte della futura giunta, che avrà il compito di definire il proprio fabbisogno di personale in base agli indirizzi politici derivanti dal nuovo mandato elettorale.

Con l’istanza presentata, Forza Italia chiede dunque l’immediata revoca del provvedimento, al fine di ristabilire – si legge – “i principi di legalità e imparzialità dell’azione amministrativa”.

In caso contrario, Galdi annuncia ulteriori iniziative: “Informeremo il Prefetto di Salerno affinché vigili sulla regolarità della competizione elettorale e impedisca gestioni del personale dell’ultimo minuto che possano inquinare il voto”.