Eboli, alla Sala San Lorenzo la presentazione del romanzo “Non chiamatelo padre” di Carmela Forlenza

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Eboli si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura. Sarà la suggestiva Sala Concerto di San Lorenzo a fare da scenario, lunedì 13 aprile alle ore 18:30, alla presentazione del romanzo “Non chiamatelo padre”, ultima opera della scrittrice Carmela Forlenza, pubblicata da Giannini Editore.

L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale, prenderà il via con i saluti del sindaco Mario Conte e dell’assessore alla Cultura Lucilla Polito, a testimonianza dell’attenzione della città verso eventi di rilievo culturale.

A condurre l’incontro sarà la poetessa Alessandra Gallotta, che guiderà il pubblico attraverso un dialogo con alcuni protagonisti del mondo dell’informazione e della cultura. A offrire spunti di riflessione sui contenuti del libro interverranno il giornalista de Il Mattino Antonio Manzo, la docente e autrice Angela Procaccini e la giornalista Anna Copertino.

Nel corso della serata, brani del romanzo saranno interpretati da Filomena Sessa, Agnese Attianese, Maria Pia Gallotta e Luigi Nobile, dando voce e corpo alle pagine dell’opera. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera contribuirà l’accompagnamento musicale del maestro Vito Mercurio.

L’evento rappresenta un’importante occasione per la comunità ebolitana e per tutti gli appassionati di letteratura, offrendo un momento di incontro e confronto attorno a un’opera che si preannuncia intensa e capace di suscitare profonde riflessioni.