Eboli- Disinnesco ordigni bellici. Chiusura temporanea dell’A2: piano straordinario. 12 aprile 2026

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In vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, prevista per la giornata di domenica 12 aprile 2026, la Regione Campania ha attivato un piano straordinario di supporto per garantire assistenza alla popolazione e agli automobilisti. Il provvedimento si rende necessario per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici rinvenuti nell’area.

Il Settore Protezione Civile regionale, in coordinamento con le autorità competenti, ha predisposto una task force dedicata che sarà operativa dalle ore 7 alle ore 18. In campo saranno impiegati 80 operatori e 27 mezzi, posizionati nei punti strategici interessati dalla chiusura del tratto autostradale.

Il piano di viabilità alternativa, definito dalla Prefettura, prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Battipaglia per chi viaggia in direzione sud e allo svincolo di Campagna per chi procede verso nord. Saranno predisposte segnaletiche dedicate e deviazioni lungo la rete stradale ordinaria, con l’obiettivo di limitare i disagi legati al traffico.

Per far fronte alle possibili criticità, i volontari della Protezione Civile saranno presenti lungo i percorsi alternativi e pronti a intervenire anche con servizi di assistenza diretta agli automobilisti. Tra le misure previste, la distribuzione di circa 6mila bottiglie d’acqua.

A supporto delle attività saranno attivati due punti di rifornimento: uno presso il Palasele di Eboli e l’altro in corrispondenza della rotatoria di Santa Cecilia, lungo la SS18, sempre nel territorio comunale di Eboli.

La Protezione Civile regionale seguirà costantemente tutte le fasi dell’intervento, assicurando il proprio contributo al sistema di coordinamento istituzionale attivato per la gestione dell’emergenza.