Eboli – Forum dei Giovani, presentazione ufficiale di “Giovani in Movimento”: una coalizione di giovani a sostegno di Giovanni Germano

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Si è presentata ufficialmente “Giovani in Movimento”, la coalizione composta da giovani ebolitani a sostegno della candidatura di Giovanni Germano a coordinatore del Forum dei Giovani di Eboli. Un progetto che nasce con l’obiettivo di costruire una squadra ampia, inclusiva e variegata, capace di rappresentare le diverse sensibilità del mondo giovanile cittadino.

Alla base dell’iniziativa vi è la convinzione che solo attraverso un gruppo eterogeneo sia possibile contribuire in maniera concreta e positiva allo sviluppo della città, proponendo attività e iniziative realmente vicine ai bisogni e alle aspettative delle nuove generazioni. “Giovani in Movimento” punta infatti a dare voce ai giovani, coinvolgendoli attivamente nella vita sociale e culturale di Eboli.

Il principale obiettivo della coalizione è restituire alla città il ruolo e l’immagine che merita, cercando al contempo di superare lo scetticismo che da tempo caratterizza parte della popolazione ebolitana rispetto alle potenzialità del territorio. Una sfida ambiziosa, che il gruppo ha deciso di affrontare forte dell’esperienza maturata negli anni attraverso numerose attività aggregative, occasioni in cui i giovani promotori hanno raccolto consenso e apprezzamento.

All’interno di “Giovani in Movimento” convivono ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà, uniti da idee, entusiasmo e dalla volontà di costruire qualcosa di significativo per la propria città. Un insieme di volti e storie che ambisce a dare forma a un progetto collettivo, capace di valorizzare Eboli e le sue risorse.

La presentazione ufficiale della candidatura di Giovanni Germano e del suo gruppo di lavoro si è svolta ieri sera da Volume, nella centralissima piazza della Repubblica. All’evento hanno preso parte decine di giovani, animati da grande partecipazione ed entusiasmo, segno di un interesse crescente verso il futuro del Forum dei Giovani e, più in generale, della comunità ebolitana.