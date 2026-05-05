La multidisciplinarietà e l’evoluzione diagnostica della medicina di laboratorio: a Salerno il Forum Clinico Diagnostico SIPMeL
Tempo di Lettura: 6 minuti
L’evento, sotto la direzione scientifica del dott. Bruno Talento, presidente SIPMeL Regione Campania, insieme al dott. Riccardo Grimaldi e alla dott.ssa Aura Burgio, membri della Giunta Esecutiva SIPMeL area Sud/Isole, nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico della medicina di laboratorio nei processi diagnostici, clinici e terapeutici.
Il forum coinvolgerà le sezioni regionali SIPMeL di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, riunendo esperti del settore sanitario, specialisti e rappresentanti del mondo medico. Tra i contributi più attesi, quello del presidente nazionale SIPMeL, il dott. Antonio Antico, insieme ai presidenti delle sezioni regionali del Sud e delle Isole.
Cuore dell’iniziativa sarà la promozione di un confronto multidisciplinare e multiprofessionale, fondato sulla condivisione di esperienze e competenze. Un approccio che punta a consolidare il valore applicativo delle scienze di laboratorio, sempre più centrali nel miglioramento dei percorsi diagnostici e assistenziali.
“La medicina di laboratorio è oggi un anello di congiunzione tra formazione, ricerca e metodiche applicate – ha dichiarato Talento –. Svolge un ruolo chiave nel supporto ai servizi assistenziali, nella riduzione dei tempi di degenza e nell’ottimizzazione delle decisioni cliniche. Inoltre, consente di monitorare l’evoluzione delle patologie, offrendo strumenti sempre più efficaci per diagnosi tempestive, prognosi accurate e terapie mirate”.
In questo contesto, la multidisciplinarietà emerge come elemento imprescindibile, capace di favorire la collaborazione tra diverse professionalità sanitarie e migliorare la gestione complessiva dei processi clinici.
La SIPMeL, associazione impegnata nella promozione delle scienze di laboratorio biomedico, conferma con questo appuntamento la propria missione: sostenere la crescita scientifica, professionale e assistenziale del settore, attraverso percorsi basati sull’evidenza e orientati al benessere del paziente.
I lavori del forum si apriranno venerdì 8 maggio alle ore 13.30 con i saluti istituzionali e si concluderanno sabato 9 maggio alle ore 13.20, al termine di un intenso programma di incontri e dibattiti.
L’evento, sotto la direzione scientifica del dott. Bruno Talento, presidente SIPMeL Regione Campania, insieme al dott. Riccardo Grimaldi e alla dott.ssa Aura Burgio, membri della Giunta Esecutiva SIPMeL area Sud/Isole, nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico della medicina di laboratorio nei processi diagnostici, clinici e terapeutici.
Il forum coinvolgerà le sezioni regionali SIPMeL di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, riunendo esperti del settore sanitario, specialisti e rappresentanti del mondo medico. Tra i contributi più attesi, quello del presidente nazionale SIPMeL, il dott. Antonio Antico, insieme ai presidenti delle sezioni regionali del Sud e delle Isole.
Cuore dell’iniziativa sarà la promozione di un confronto multidisciplinare e multiprofessionale, fondato sulla condivisione di esperienze e competenze. Un approccio che punta a consolidare il valore applicativo delle scienze di laboratorio, sempre più centrali nel miglioramento dei percorsi diagnostici e assistenziali.
“La medicina di laboratorio è oggi un anello di congiunzione tra formazione, ricerca e metodiche applicate – ha dichiarato Talento –. Svolge un ruolo chiave nel supporto ai servizi assistenziali, nella riduzione dei tempi di degenza e nell’ottimizzazione delle decisioni cliniche. Inoltre, consente di monitorare l’evoluzione delle patologie, offrendo strumenti sempre più efficaci per diagnosi tempestive, prognosi accurate e terapie mirate”.
In questo contesto, la multidisciplinarietà emerge come elemento imprescindibile, capace di favorire la collaborazione tra diverse professionalità sanitarie e migliorare la gestione complessiva dei processi clinici.
La SIPMeL, associazione impegnata nella promozione delle scienze di laboratorio biomedico, conferma con questo appuntamento la propria missione: sostenere la crescita scientifica, professionale e assistenziale del settore, attraverso percorsi basati sull’evidenza e orientati al benessere del paziente.
I lavori del forum si apriranno venerdì 8 maggio alle ore 13.30 con i saluti istituzionali e si concluderanno sabato 9 maggio alle ore 13.20, al termine di un intenso programma di incontri e dibattiti.
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