La multidisciplinarietà e l’evoluzione diagnostica della medicina di laboratorio: a Salerno il Forum Clinico Diagnostico SIPMeL

Tempo di Lettura: 6 minuti Si terrà l’8 e il 9 maggio 2026 a Salerno, presso il Centro Congressi dell’Hotel Salerno, il “Forum Clinico Diagnostico SIPMeL”, promosso dalla Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio. L’appuntamento rappresenta un momento di rilievo nel panorama scientifico nazionale, focalizzato sul tema “La multidisciplinarietà nella evoluzione diagnostica della medicina di laboratorio”. L’evento, sotto la direzione scientifica del dott. Bruno Talento, presidente SIPMeL Regione Campania, insieme al dott. Riccardo Grimaldi e alla dott.ssa Aura Burgio, membri della Giunta Esecutiva SIPMeL area Sud/Isole, nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico della medicina di laboratorio nei processi diagnostici, clinici e terapeutici. Il forum coinvolgerà le sezioni regionali SIPMeL di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, riunendo esperti del settore sanitario, specialisti e rappresentanti del mondo medico. Tra i contributi più attesi, quello del presidente nazionale SIPMeL, il dott. Antonio Antico, insieme ai presidenti delle sezioni regionali del Sud e delle Isole. Cuore dell’iniziativa sarà la promozione di un confronto multidisciplinare e multiprofessionale, fondato sulla condivisione di esperienze e competenze. Un approccio che punta a consolidare il valore applicativo delle scienze di laboratorio, sempre più centrali nel miglioramento dei percorsi diagnostici e assistenziali. “La medicina di laboratorio è oggi un anello di congiunzione tra formazione, ricerca e metodiche applicate – ha dichiarato Talento –. Svolge un ruolo chiave nel supporto ai servizi assistenziali, nella riduzione dei tempi di degenza e nell’ottimizzazione delle decisioni cliniche. Inoltre, consente di monitorare l’evoluzione delle patologie, offrendo strumenti sempre più efficaci per diagnosi tempestive, prognosi accurate e terapie mirate”. In questo contesto, la multidisciplinarietà emerge come elemento imprescindibile, capace di favorire la collaborazione tra diverse professionalità sanitarie e migliorare la gestione complessiva dei processi clinici. La SIPMeL, associazione impegnata nella promozione delle scienze di laboratorio biomedico, conferma con questo appuntamento la propria missione: sostenere la crescita scientifica, professionale e assistenziale del settore, attraverso percorsi basati sull’evidenza e orientati al benessere del paziente. I lavori del forum si apriranno venerdì 8 maggio alle ore 13.30 con i saluti istituzionali e si concluderanno sabato 9 maggio alle ore 13.20, al termine di un intenso programma di incontri e dibattiti.