XXXVII edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia Lunedì 25 maggio 2026 ore 18,30 – Circolo Canottieri Irno di Salerno

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Si svolgerà lunedì 25 maggio 2026 alle 18.30, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, la XXXVII edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia.

L’evento, in occasione dell’Anno Olimpico vedrà la partecipazione dell’atleta olimpica Giada D’Antonio, sciatrice di alto livello. La sua prima partecipazione ad una edizione dei giochi olimpici invernali è stata proprio a Milano/Cortina 2026. È già entrata nella storia perché è la prima atleta campana a partecipare ai giochi olimpici invernali.

Difatti il tema della serata sarà: “Quando le donne fanno la storia dello sport” il cui relatore sarà Renato Del Mastro, presidente della sezione di Salerno dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

Il parterre è ricco di atleti, le nostre “speranze” e di dirigenti appassionati.

Di seguito i premiati:

Glorie Azzurre

Arti marziali: Gianpaolo Salvatore

Azzurri in Attività

Taekwondo: Simona Ascolese

Speranze Azzurre

Karate: Antonio Moffa (Olympic Planet di Mercato San Severino)

Hockey su pista: Simona Contò (Roller Salerno)

Atletica leggera: Daniele Orlando (Atletica Agropoli)

Parakarate: Giorgio Matteo Puglia (Accademia Karate Salerno)

Parakarate: Ludovica Polichetti (Evergym Agropoli)

Ginnastica: Gaia Alfieri (Evergym Agropoli)

Ginnastica: Gaia Cibelli (Evergym Agropoli)

Ginnastica: Maria Zoccola (Evergym Agropoli)

Scherma: Francesca Heim (Nedo Nadi Salerno)

Scherma: Greta Grisanti (Nedo Nadi Salerno)

Pugilato: Miriam Di Savino (ASD Sporting Center di Pontecagnano)

Canoa: Alessio Mattia Montefusco (Circolo Canottieri Irno Salerno)

Canoa: Luigi Ingenito (Lega Navale Salerno)

Taekwondo: Amina Zaiyrova (Scuola Taekwondo Salerno)

Taekwondo: Alyssa Zeno (ASD Bentis Salerno)

Taekwondo: Fabio Santoriello (ASD Bentis Salerno)

Taekwondo: Elena Raimondo (ASD Bentis Salerno)

Taekwondo: Simona Criscuolo (ASD Bentis Salerno)

Nuoto: Crescenzo Mauriello (Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore)

Nuoto: Francesco Pio Fattorusso (Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore)

Nuoto: Chiara Piscitiello (Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore)

Nuoto: Mattia Nappo (Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore)

Sezione di Salerno Nuoto: Vincenzo Sorrentino (Olimpia Sport Village di Nocera Inferiore)

Danza sportiva: Mariagnese Di Biasi (Dirty Dancing Agropoli)

Danza sportiva: Silvana Borrelli (Dirty dancing Agropoli)

Benemerenze

Antonio Milo, consigliere commissione auto storiche Acisport

Giovanna Zito, arbitro internazionale FITA

52° Reggimento Artiglieria “Torino” – Sport & Forze Armate

Michele Spiezia – giornalista sportivo

Maurizio Fasano – Sport & Sponsor

PREMIO SPECIALE

Vincenzo Pappalardo

Asd Polisportiva Taekwondo Salerno

Tiziana D’Angelo

Roberto Antonio Mutalipassi

Cosimo Ferraioli

AZZURRO JUNIOR CAMP per l’inclusività

Asd Bentis Salerno

PREMIO MARIO LAMBERTI

Dirigenti

Miranda Gallo

Michele Senatore

Società

Asd Sport è Vita

All’interno del premio in questione ci saranno anche due premi assegnati dalla delegazione regionale della Campania dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana a due docenti universitari di grande spessore e precisamente

il V PREMIO ACCADEMIA OLIMPICA NAZIONALE ITALIANA della Campania per la letteratura sportiva – “Sport, racconti di passioni” – per il libro: “Sebastà Isolympia” Fiammetta Miele – docente universitaria e scrittrice. Con il suo lavoro di ricerca è riuscita a riportare alla luce i giochi Giochi Isolympici che si svolgevano a Napoli nel periodo augusteo. La storia dello sport gliene è grata…

e l’VIII PREMIO ACCADEMIA OLIMPICA NAZIONALE ITALIANA della Campania Paolo Diana – Professore Ordinario di Sociologia Generale e Sociologia dello Sport presso l’Università degli Studi di Salerno. Nella sua carriera universitaria ha dato un ulteriore impulso al Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Salerno.