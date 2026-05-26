Premio Atleti Azzurri d’Italia, Eboli protagonista: riconoscimento a Michele Senatore per l’impegno nello sport e nel sociale

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C’era anche la città di Eboli, egregiamente rappresentata, alla cerimonia ufficiale della XXXVII edizione del Premio Atleti Azzurri d’Italia, un appuntamento capace di celebrare non soltanto i successi sportivi, ma soprattutto i valori più autentici dello sport: passione, sacrificio, dedizione e spirito di comunità.

Nell’affascinante cornice del Circolo Canottieri Irno di Salerno, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, tra i premiati ha brillato il nome di Michele Senatore, ebolitano di nascita e figura di assoluto riferimento del ciclismo campano e salernitano.

Presidente dell’ASD Rampikevoli MTB, Presidente Provinciale FCI Salerno e Presidente della Commissione Regionale Fuoristrada Campania, Michele Senatore è da anni protagonista di un percorso umano e sportivo costruito con competenza, visione e amore per il territorio. Fondatore del circuito nazionale Borbonica Cup e membro, dal 2025, della Commissione Nazionale Bike Hospitality della Federazione Ciclistica Italiana, rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli del movimento ciclistico del Sud Italia.

Ma il suo impegno va ben oltre l’aspetto agonistico. Michele Senatore è stato sin dall’inizio uno dei protagonisti del progetto “Sport Open Day” ed è fondatore dell’accordo di partenariato con il Comune di Eboli, ente capofila del programma istituzionale “Eboli Città dello Sport Open 365”, iniziativa che coinvolge numerose realtà sportive del territorio con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e diffusione della pratica sportiva come strumento di crescita sociale e culturale.

Di grande rilievo istituzionale anche l’attività svolta in occasione della 6ª Tappa del Giro d’Italia 2026, disputata il 14 maggio 2026 con partenza da Capaccio Paestum e arrivo a Napoli. In qualità di Presidente Provinciale Salerno della Federazione Ciclistica Italiana, Michele Senatore ha richiesto e ottenuto, tramite concessione del Ministero della Cultura, l’illuminazione in rosa del maestoso Tempio di Nettuno, non soltanto durante il passaggio della competizione ciclistica, ma anche nelle giornate immediatamente precedenti, regalando al territorio un’immagine simbolica di straordinaria bellezza e partecipazione.

A Michele Senatore è stato conferito il Premio “Mario Lamberti” – sezione Dirigenti, assegnato da Renato Del Mastro, per la sua costante predisposizione alla diffusione delle buone pratiche sportive e per il coinvolgimento delle giovani generazioni, autentico patrimonio del futuro. “Per l’appassionato e perseverante impegno a vantaggio dello sport salernitano”.

Il parterre della serata è stato ricco di atleti, dirigenti e appassionati: donne e uomini che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, continuano a credere nello sport come scuola di vita e motore di crescita per le comunità. E tra loro, la presenza di Eboli e di Michele Senatore ha rappresentato con orgoglio il volto di un territorio che attraverso lo sport continua a costruire valori, opportunità e speranze.