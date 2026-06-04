GIORNATA MONDIALE DELL’INFERTILITA’ CON LA FONDAZIONE TROTULA DE’ RUGGIERO

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In ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Infertilità, oggi 4 Giugno, la Fondazione Trotula de Ruggiero ETS ha organizzato un evento di interesse pubblico di informazione, rivolta principalmente alla sensibilizzazione dei giovani sulla prevenzione e sulle problematiche dell’infertilità maschile.

L’evento, è articolato in due momenti: il convegno informativo dal titolo “Check Up per la fertilità”, che si terrà a partire dalle ore 15.00 presso la Sala Congressi Check Up Salerno, in via De Luca 5, cui farà seguito, nelle settimane successive, una campagna di screening gratuiti, con visita andrologica e spermiogramma, ai primi 30 giovani partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

L’iniziativa, con la direzione scientifica del presidente della Fondazione Trotula, dott. Guglielmo Borsellino, e della dott.ssa Tiziana Notari, biologa della riproduzione di chiara fama nel panorama nazionale ed internazionale, ha ricevuto il patrocinio morale dall’ ASL Salerno, dall’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, dalla FNOB Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, dall’Ordine dei Biologi Campania e Molise, e da molte società scientifiche quali la SIA Società Italiana di Andrologia, l’UROP Urologi Ospedalieri a gestione Privata, la SIRU Società Italiana della Riproduzione Umana, la SIERR Società Italiana di Embriologia Riproduzione e Ricerca, la SIPMEL Società Italiana di Patologia e Medicina di Laboratorio, il CREI Collegio dei Reumatologi Italiani e l’ente dei ricercatori EcoFoodFertility.

Saranno presenti al convegno il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’ASL Salerno, il dott. Arcangelo Saggese Tozzi, il presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno dott. Giovanni D’Angelo, il consigliere dell’Ordine dei Biologi della Campania e Molise dott. Vincenzo Cosimato, il presidente della Società Italiana di Andrologia dott. Alessandro Palmieri, il Direttore operativo degli Urologi Ospedalieri Privati dott. Stefano Pecoraro, , il presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana dott. Egidio Fino, il segretario della Società Italiana di Embriologia Riproduzione e Ricerca dott. Giuseppe Mondrone, il coordinatore regionale della Società Italiana di Patologia e Medicina di Laboratorio dott. Bruno Talento, la coordinatrice del gruppo di medicina di genere del Collegio dei Reumatologi dott.ssa Patrizia Amato, il fondatore e coordinatore scientifico della rete dei ricercatori EcoFoodFertility dott. Luigi Montano.

Dopo i saluti istituzionali dei vari enti, autorevolissimi saranno gli interventi scientifici affidati ad eccellenze quali il prof. Gerardo Botti, primario emerito Anatomo Patologo, il prof. Vittorio Salvatore, Direttore Medicina Interna AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, il dott. Antonio Brando, già Dirigente Medico UOC AORN Moscati di Avellino, il dott. Renato Giannella, aiuto urologo presso la Clinica Malzoni di Avellino, solo per citarne alcuni.

A concludere le relazioni ci sarà la testimonianza di un giovane che ha già partecipato ad altre campagne di prevenzione sull’infertilità maschile, che trasferirà, attraverso la sua esperienza, l’importanza della corretta informazione e divulgazione tra coetanei.

L’evento, infine, conferirà alle professionalità del settore partecipanti, gratuitamente, anche 4 crediti formativi.