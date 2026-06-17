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Dalle Terme di Contursi alle Dolomiti: Bike&Sport scrive la storia con una straordinaria tripletta alla HERO 2026

Un’impresa che porta in alto il nome della provincia di Salerno e dell’intera Campania. La Bike&Sport di Contursi Terme ha conquistato una storica tripletta alla HERO Südtirol Dolomites 2026, una delle gare marathon di mountain bike più prestigiose e impegnative al mondo, confermandosi tra le realtà più importanti del panorama ciclistico nazionale.

Sui sentieri spettacolari delle Dolomiti, davanti a oltre duemila atleti provenienti da ogni parte del mondo, la squadra guidata da Luciano Forlenza ha dominato la competizione conquistando tre vittorie assolute nelle diverse distanze previste dalla manifestazione, prova di riferimento della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup.

A firmare il primo successo è stato Armin DalVai, protagonista di una gara intelligente e combattuta sul percorso di 71 chilometri. Dopo aver preso il comando nelle fasi decisive della corsa, l’atleta è riuscito a difendere il vantaggio fino al traguardo di Selva di Val Gardena, conquistando una prestigiosa vittoria assoluta.

Sul tracciato di 60 chilometri è arrivata invece l’affermazione di Francesco Mignoli, autore di una prestazione dominante. Fin dai primi chilometri ha imposto il proprio ritmo agli avversari, costruendo un margine che gli ha consentito di tagliare il traguardo in solitaria e regalare alla squadra il secondo successo di giornata.

A completare il capolavoro targato Bike&Sport è stata Mara Parisi, che sul percorso più lungo di 86 chilometri ha conquistato la vittoria assoluta femminile. Una prova di grande maturità e gestione delle energie che le ha permesso di imporsi su uno dei tracciati più selettivi dell’intero circuito internazionale.

Dietro questi risultati c’è il lavoro portato avanti negli anni da Luciano Forlenza, fondatore e team manager della società di Contursi Terme. Grazie alla sua visione e alla capacità di costruire un progetto sportivo solido e competitivo, Bike&Sport è diventata una delle squadre di riferimento della mountain bike marathon italiana, portando il nome del territorio salernitano sui più importanti campi di gara nazionali e internazionali.

Un successo che rappresenta motivo di orgoglio per tutto il movimento ciclistico provinciale. A sottolinearlo è stato anche Michele Senatore, presidente del Comitato Provinciale FCI Salerno.

«Quella ottenuta da Bike&Sport alla HERO Südtirol Dolomites è un’impresa straordinaria che riempie d’orgoglio tutto il movimento ciclistico salernitano. Vincere una gara di questo livello è già un risultato eccezionale, riuscire a conquistare tre successi assoluti nella stessa edizione rappresenta qualcosa di storico», ha dichiarato Senatore.

Parole di elogio anche per il lavoro svolto da Luciano Forlenza: «Da anni rappresenta un autentico punto di riferimento per il nostro territorio. Con dedizione, sacrificio e grande competenza ha costruito una squadra capace di affermarsi ai massimi livelli, portando il nome della provincia di Salerno e della Campania sui palcoscenici più prestigiosi della mountain bike internazionale».

La storica tripletta conquistata nelle Dolomiti conferma la crescita costante di una realtà sportiva nata nel cuore della Valle del Sele e oggi protagonista ai massimi livelli della mountain bike. Un risultato che premia anni di lavoro, passione e programmazione e che rende ancora una volta la provincia di Salerno protagonista dello sport nazionale.