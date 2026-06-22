Alburni Bike Marathon 2026, successo di partecipazione tra sport, natura e promozione del territorio

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Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la terza edizione della Alburni Bike Marathon, ormai considerata uno degli appuntamenti più importanti del ciclismo nel Sud Italia. Per due giorni il territorio degli Alburni è stato al centro di una manifestazione capace di unire sport, natura, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali, richiamando atleti, appassionati e visitatori da diverse regioni.

L’edizione 2026 ha segnato un importante traguardo per l’evento organizzato dall’associazione Alburni Outdoor, grazie all’inserimento nel programma “Natura e Movimento” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Fondazione SportCity, punta a incentivare la pratica sportiva all’interno delle aree protette, promuovendo al tempo stesso uno stile di vita sano e la conoscenza del patrimonio naturalistico nazionale.

Sono stati circa 200 i ciclisti che hanno preso parte alla manifestazione, cimentandosi nei due percorsi previsti: l’Extreme da 110 chilometri e il Classic da 70 chilometri. Con partenza da Sant’Angelo a Fasanella, gli atleti hanno attraversato paesaggi incontaminati, borghi storici e castelli, vivendo un’esperienza che ha saputo coniugare sfida sportiva e scoperta del territorio.

Grande successo anche per l’Area Bike dedicata ai bambini, allestita presso il campo sportivo comunale. Qui i più piccoli hanno potuto avvicinarsi al mondo della bicicletta attraverso attività ludiche e percorsi di abilità seguiti da istruttori qualificati, in un contesto pensato per promuovere l’educazione sportiva e il divertimento in sicurezza.

Tra gli elementi distintivi della manifestazione si è confermata l’attenzione alla promozione delle produzioni locali. Gli Energy Point a Km 0, distribuiti lungo i percorsi di gara, hanno offerto agli atleti prodotti tipici del territorio come formaggi artigianali a latte crudo, miele degli Alburni, olio extravergine d’oliva e altre specialità enogastronomiche, trasformando i punti ristoro in vere e proprie vetrine delle eccellenze locali.

Significativa anche la ricaduta turistica dell’evento. Le strutture ricettive dell’area hanno registrato il tutto esaurito, mentre numerosi visitatori hanno seguito la competizione lungo il percorso, cogliendo l’occasione per conoscere e apprezzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale degli Alburni.

La positiva risposta di atleti, accompagnatori, volontari e pubblico conferma la crescita costante della Alburni Bike Marathon, rafforzandone il ruolo come strumento di promozione territoriale e di sviluppo del turismo sportivo sostenibile. Un successo che guarda già al futuro e pone solide basi per l’edizione 2027, con l’obiettivo di continuare a valorizzare uno dei territori più autentici e affascinanti della Campania attraverso lo sport e il contatto diretto con la natura.