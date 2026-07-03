EBOLI 3.0 – “Orgogliosi del lavoro di Consalvo e del suo patrimonio politico e amministrativo. Ora massima vigilanza”.
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Il gruppo consiliare Eboli 3.0 intende esprimere la più profonda gratitudine, stima e riconoscenza all’Assessore Vincenzo Consalvo.
In questi anni, Vincenzo ha rappresentato il nostro gruppo in Giunta con straordinaria competenza, professionalità e un profondo senso delle istituzioni, mantenendo sempre quella schiena dritta che lo contraddistingue.
Anche la scelta di rimettere il mandato senza alimentare polemiche personali dimostra, ancora una volta, la sua indiscutibile statura politica e umana.
Tuttavia, le sue dimissioni irrevocabili aprono una riflessione importante sul metodo di lavoro della coalizione.
Riteniamo che questo epilogo non sia altro che la naturale prosecuzione di un percorso fatto di scelte non sempre condivise.
In questa, così come in troppe altre fasi, è mancato quel pieno coinvolgimento e quel confronto preventivo sulle scelte strategiche dell’Amministrazione che consideriamo fondamentali.
Con l’uscita di Consalvo, che segue quella di un altro assessore sempre espressione della nostra lista, Eboli 3.0 ha pagato un tributo altissimo in nome della stabilità.
Abbiamo agito con profondo senso di responsabilità, spesso lavorando in silenzio e nell’esclusivo interesse della comunità.
Questa nostra condotta generosa, tuttavia, non può e non deve essere interpretata come un via libera a scelte calate dall’alto che finiscono per mortificare il grande lavoro svolto dal nostro gruppo.
Si apre oggi una fase complessa.
Da questo momento in poi, Eboli 3.0 manterrà un atteggiamento di massima vigilanza e rigida attenzione su quanto sta accadendo.
Continueremo a muoverci con assoluta autonomia, responsabilità e coerenza rispetto al mandato ricevuto dagli elettori: valuteremo i prossimi sviluppi politici con estrema fermezza e senza concedere sconti, pronti a compiere le scelte necessarie per il futuro di Eboli.
Il Gruppo consiliare
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