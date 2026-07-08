Nasce l’Unione dei Soci della BCC: «Più partecipazione e tutela dei diritti dei soci»

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SALERNO. È stata ufficialmente costituita l’Unione dei Soci della BCC, associazione promossa da circa cinquanta soci della BCC Campania Centro con l’obiettivo di favorire una partecipazione più attiva e consapevole alla vita della banca cooperativa e di tutelare gli interessi comuni degli associati.

L’organismo, che si definisce indipendente, libero e democratico, nasce con la finalità di offrire supporto ai soci attraverso attività di informazione, assistenza e sostegno organizzativo per l’esercizio dei diritti patrimoniali e di quelli amministrativi e partecipativi previsti dallo Statuto e dalla normativa sul Credito Cooperativo.

Possono aderire all’associazione tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione, attualmente in fase di realizzazione. L’Assemblea dei soci rappresenta l’organo principale dell’associazione, affiancata dal Consiglio direttivo, dal Revisore dei conti e dal Collegio dei probiviri. Del primo Consiglio direttivo fanno parte undici soci provenienti dai diversi territori nei quali opera la BCC Campania Centro.

A presentare l’iniziativa è stata la presidente Rosaria Vicidomini, commercialista e revisore legale, che ha sottolineato come l’associazione nasca «con l’esclusivo scopo di rimettere i soci davvero al centro della cooperativa bancaria, nel pieno rispetto dei principi di mutualità, democraticità e partecipazione del Credito Cooperativo».

Vicidomini ha evidenziato che l’obiettivo è fornire ai soci «strumenti di conoscenza e assistenza affinché possano esercitare in maniera effettiva, consapevole e autonoma i diritti loro riconosciuti», precisando che l’Unione «non nasce in contrapposizione a nessuno», ma con l’intenzione di instaurare «un confronto leale, trasparente e continuo con gli organi della Banca», nella convinzione che una cooperativa sia tanto più solida quanto più i propri soci siano informati e coinvolti nelle scelte.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il vicepresidente Attilio Naddeo, medico ed ex sindaco di San Cipriano Picentino, che ha richiamato l’attenzione sulla recente selezione pubblica avviata dalla BCC Campania Centro per l’assunzione di cinque dipendenti, alla quale hanno partecipato circa 500 candidati.

Secondo Naddeo, l’avvio di una procedura pubblica rappresenterebbe un cambiamento rispetto al passato e sarebbe il risultato anche delle proposte avanzate dalla lista alternativa che partecipò alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della banca. Il vicepresidente dell’Unione ha tuttavia espresso riserve sulle modalità della selezione, osservando che il bando non prevede la pubblicazione della graduatoria finale e chiedendo maggiore trasparenza nei criteri di scelta.

«Con l’Unione dei Soci della BCC – ha concluso Naddeo – i soci hanno finalmente una voce che parla per loro. Ci aspettiamo numerose adesioni per rafforzare sempre di più i diritti dei soci della Banca».