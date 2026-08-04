Ospedale di Battipaglia, la UIL FP Salerno: “Servono risposte chiare e un percorso condiviso per garantire il futuro della sanità nella Valle del Sele.”

Tempo di Lettura: 3 minuti

La situazione che sta interessando l’Ospedale di Battipaglia, a seguito delle criticità strutturali emerse e della conseguente chiusura del presidio, impone una riflessione seria e responsabile sul futuro dell’assistenza sanitaria in un territorio strategico come quello della Valle del Sele.

La UIL FP di Salerno esprime vicinanza ai pazienti, alle loro famiglie e a tutto il personale sanitario che, con professionalità e senso del dovere, stanno affrontando una fase particolarmente delicata, garantendo continuità assistenziale nonostante le evidenti difficoltà organizzative.

Le verifiche tecniche in corso e che daranno il loro risultato nelle prossime settimane, (venti giorni) rappresentano un passaggio fondamentale per il futuro del nosocomio battipagliese.

Auspichiamo che possano fornire un quadro chiaro e certo sul futuro della struttura, consentendo alle istituzioni di assumere decisioni tempestive e trasparenti.

La UIL FP Salerno ritiene che questo momento debba trasformarsi in un’opportunità di confronto tra l’ASL Salerno, la Regione Campania, le organizzazioni sindacali e gli amministratori del territorio, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete, condivise e sostenibili, capaci di garantire ai cittadini il diritto a un’assistenza sanitaria efficiente e ai lavoratori certezze sul proprio futuro professionale.

Qualora le valutazioni tecniche dovessero evidenziare la necessità di ripensare l’attuale assetto del presidio ospedaliero, sarà indispensabile avviare una programmazione seria e lungimirante che tenga conto delle esigenze di un territorio in continua crescita.

In questo contesto, è legittimo aprire una riflessione sulla possibilità di realizzare, nel medio-lungo periodo, un nuovo ospedale della Valle del Sele, quale investimento strategico per l’intero comprensorio.

La UIL FP di Salerno conferma la propria disponibilità a collaborare con l’ASL Salerno e con la Regione Campania, nella convinzione che il dialogo istituzionale e il confronto con le parti sociali siano gli strumenti migliori per costruire soluzioni efficaci e condivise.

L’obiettivo comune deve essere uno solo: tutelare la salute dei cittadini, valorizzare il lavoro degli operatori sanitari e assicurare al territorio una rete ospedaliera moderna, sicura e capace di rispondere alle esigenze presenti e future.

Il Segretario Generale Raffaele Giordano