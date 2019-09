Battipaglia: Madre aggredita davanti alla figlia. Intervengono i Carabinieri

Tensione a Battipaglia.

In via Emilia, a poca distanza dalla scuola dell’infanzia di via Lazio, si è registrata un’aggressione ad una giovane donna, che era in compagnia della figlia. L’aggressore sarebbe l’ex marito della donna.

Da quello che racconta la vittima pare che dopo un violento litigio il marito l’avrebbe strattonata davanti agli occhi delle altre mamme. Durante la violenza, la piccola è finita a terra ferendosi alle ginocchia.

Altre donne sono intervenute per difendere la giovane madre e hanno telefonato ai carabinieri, i quali, dopo aver ascoltato la sua versione, hanno verbalizzato tutto e ora indagheranno sul caso.

Fonte: Salernotoday