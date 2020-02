Battipaglia: 15 giorni di quarantena per i rientranti dal Carnevale di Venezia

Attraverso la sua pagina Facebook la sindaca Cecilia Francese annuncia la quarantena per alcuni cittadini battipagliesi che stanno rientrando dal Carnevale di Venezia.

Il post

“➡️ Stiamo monitorando la situazione sia nelle strutture sanitarie sia per quanto riguarda i cittadini che hanno effettuato spostamenti da e per le zone colpite in queste ore dal virus COVID-19 (Coronavirus).

⭕️ Vorrei chiarire la situazione per quanto riguarda il pullman che sta rientrando ora da Viareggio e che sabato mattina ha visto i nostri concittadini fare una visita turistica a Venezia, prima che scoppiasse l’allarme contagio nel Veneto. Si tranquillizza la popolazione che non solo non ci sono sintomi né manifestazioni del virus nei viaggiatori, ma che a seguito delle circolari emesse dal Ministero della Salute, osserveranno a scopo precauzionale una quarantena di 15 giorni.