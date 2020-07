Campania, salgono i contagi ma De Luca rassicura: “situazione sotto controllo”

Tempo di Lettura: 2 minuti

CAMPANIA. “La situazione è assolutamente sotto controllo. Però, noi registriamo settimanalmente l’andamento del contagio. Finché avevamo chiuso la Campania non avevamo problemi ma è chiaro che nel momento in cui si apre tutta l’Italia, si apre la mobilità interregionale, si aprono le frontiere anche rispetto a Paesi a forte contagio, bisogna aspettarsi un aumento del contagio. Lo avevamo messo nel conto: sapevamo – dice – che ci sarebbe stato un incremento di contagi”.

A dirlo il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ieri mattina a Scafati per un’iniziativa sul fiume Sarno. A margine nel parlare anche dell’ ordinanza che inasprisce le misure anti-contagio in Campania aggiunge: “Ci stiamo preparando come Regione a fare 180mila screening sierologici. È un impegno che ha assunto il governo nazionale per la verità ma attendiamo di verificare nei fatti che questo impegno sia mantenuto. In ogni caso ci stiamo preparando anche a fare da soli come Regione per garantire – conclude – serenità alle famiglie, al personale scolastico e ai docenti. Perché guai a noi se abbiamo una condizione epidemiologica delicata”.