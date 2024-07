Tempo di Lettura: 2 minuti

Banca Campania Centro alla Festa dell’Agricoltura di San Valentino Torio per il dibattito “Agricoltura incontra la Politica”

Il Presidente Catarozzo: “Come banca del territorio, siamo particolarmente attenti alle esigenze degli imprenditori agricoli”

Banca Campania Centro presente alla Festa dell’Agricoltura di San Valentino Torio, organizzata dalla Polisportiva Vera con il patrocinio del Comune di San Valentino Torio e della Pro Loco presieduta da Antonio Vastola e dall’imprenditore agricolo Alfonso Fiumarella, ideatore dell’iniziativa.

Il Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo, ha preso parte al convegno-dibattito “Agricoltura incontra la Politica” che ha visto la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti locali, tra cui i sindaci di San Valentino Torio, Michele Strianese, e di Eboli, Mario Conte, l’assessore all’agricoltura Peppe Pascale, la stilista Pia Lauri Capri e la presidente di Copagri Salerno, Angela Pisacane.

In un territorio come quello di San Valentino Torio e della Piana del Sele, dove l’agricoltura di qualità rappresenta una delle attività principali, il dibattito ha sottolineato la necessità crescente di un lavoro di rete, in particolar modo per la micro e piccola impresa agricola territoriale.

“La dimensione cooperativa nell’ambito di un’eccellenza come l’agricoltura di questi territori – ha sottolineato il Presidente Catarozzo – è significativa soprattutto ora che le sfide derivanti dalla necessaria sostenibilità dei prodotti e dalle normative ESG mettono l’agricoltura dei piccoli produttori di fronte ad importanti scelte. Come banca del territorio siamo particolarmente attenti alle esigenze degli imprenditori agricoli e mettiamo a disposizione una serie di incentivi dedicati. Crediamo fermamente che l’agricoltura sia la forza del territorio e deve essere sostenuta in ogni modo possibile”.

Banca Campania Centro, infatti, presente nella zona con due importanti filiali a Mercato San Severino e Nocera Superiore, si è dichiarata disponibile a significative operazioni di partenariato, per sostenere gli imprenditori agricoli e le comunità locali.