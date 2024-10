Battipaglia, l’aut aut dei consiglieri Nicastro e Lenza alla sindaca: “Necessario un cambio di passo”

Tempo di Lettura: 4 minuti

Con una lettera aperta indirizzata alla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, i consiglieri comunali Gabriella Nicastro e Giuseppe Lenza hanno manifestato il loro crescente malcontento riguardo all’attuale situazione politica della città. I due consiglieri sottolineano la necessità di un deciso “cambio di passo” per affrontare le sfide amministrative che, a loro dire, sono state finora trascurate, chiedendo così interventi concreti e una maggiore attenzione verso le esigenze dei cittadini.

Nella loro lettera, Nicastro e Lenza ricordano come tre anni fa avessero aderito con convinzione al progetto politico presentato da Francese durante la campagna elettorale per il secondo mandato: “Cara Sindaca, esattamente tre anni fa, nel solco di un primo eccellente mandato, i cittadini battipagliesi le conferivano nuovamente quella fiducia utile ad amministrare per un altro quinquennio la nostra città. Il programma elettorale da lei presentato ci aveva convinto a prendere parte alla sua squadra. Ci candidammo al suo fianco per collaborare attivamente con lei e proseguire il percorso di crescita iniziato nel 2016.”

Tuttavia, i consiglieri non nascondono la loro insoddisfazione per il modo in cui l’amministrazione ha gestito alcuni aspetti negli ultimi tre anni: “Questo percorso è stato a volte portato avanti con determinazione, altre volte no. La sua amministrazione ha saputo mostrarsi molto vicina ad alcune tematiche, ma completamente assente su altre.” Nicastro e Lenza, inoltre, sottolineano come il disinteresse dei cittadini nei confronti della politica locale sia diventato sempre più evidente: “I nostri concittadini, il cui interesse alla vita politica va perdendosi col passare del tempo, hanno bisogno di ascolto e risposte concrete. Basti guardare il preoccupante dato di affluenza alle ultime consultazioni elettorali.”

La lettera prosegue con un accorato richiamo alla sindaca per affrontare la situazione di “stallo politico” che, a detta dei consiglieri, sta paralizzando l’attività amministrativa: “I pretesti di alcuni e le mancanze di molti hanno paralizzato il lavoro dell’amministrazione. Le energie sono ormai concentrate perlopiù sulla risoluzione di problematiche interne e non sulle reali esigenze dei battipagliesi. Quello che è stato finora realizzato non può assolutamente farci sentire appagati, né farci cadere nella pericolosa sensazione di aver terminato il nostro lavoro.”

I consiglieri ribadiscono con forza la necessità di dare un nuovo impulso programmatico e di coinvolgere l’intera amministrazione comunale: “Da diverso tempo sentiamo la necessità di dare un nuovo impulso programmatico all’intera attività amministrativa. Non può più essere relegata al singolo operato di alcuni uffici, ma deve diventare un’azione di governo condivisa da tutti.”

Infine, Nicastro e Lenza rivolgono alla sindaca una richiesta chiara: “Pertanto, le chiediamo di ampliare il nostro raggio di agibilità politica, di valutare la concessione di ulteriori strumenti e di maggiori risorse. Al fine di rispettare le promesse fatte ai nostri elettori, vogliamo far tutto ciò che è necessario per centrare gli obiettivi che davano forma a quel programma elettorale che tre anni fa abbiamo sottoscritto e che abbiamo il dovere, non solo morale, di portare a termine.”

I consiglieri concludono la loro lettera auspicando una decisione coraggiosa da parte della sindaca: “Siamo pronti a instaurare un dialogo costruttivo sul tema. Ci auguriamo che prenda OGGI decisioni coraggiose affinché si torni finalmente a lavorare per ciò che tutti desideriamo, il bene della nostra amata città. Quella città che ormai non ci osserva più in silenzio.”